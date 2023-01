PATs oferecem oportunidade de emprego na região de Itapetininga

Oportunidades são para as áreas da indústria, comércio e demais setores. Interessados podem se cadastrar pelo site do Emprega São Paulo. Candidatos devem apresentar documentos pessoais no PAT

As unidades do Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de cidades na região de Itapetininga (SP) divulgaram novas vagas de emprego nesta quarta-feira (11).

Os interessados devem se cadastrar no site do programa Emprega São Paulo ou ir até uma unidade do PAT portando a Carteira de Identidade (RG), CPF, Carteira de Trabalho e o número do PIS.

Confira as vagas

Pilar do Sul (10 vagas)

Estoquista (1 vaga);

Auxiliar de vendas ( 1 vaga);

Auxiliar Administrativo (1 vaga);

Ajudante geral (Mineração/Areia) (2 vagas);

Motorista de Caminhão basculante (1 vaga);

Assiste de departamento pessoal (1 vaga);

Técnico em segurança do trabalho (1 vaga);

Gerente de lojas (Cosméticos) (1 vaga);

Auxiliar de departamento pessoal (1 vaga);

Itapetininga (52 vagas)

Borracheiro (c/exp / 1 vaga);

Borracheiro (c/exp em carro, trator, caminhão / 1 vaga);

Consultor (a) de vendas (c/ exp, ensino médio completo / 25 vagas);

Eletricista predial (c/exp. curso técnico / 1 vaga);

Empacotador (a) (PCD – Pessoa com deficiência / 1 vaga);

Empregada doméstica (c/exp, p/ morar em São Paulo / 1 vaga);

Farmacêutico(a) (c/superior completo / 1 vaga);

Fonoaudiólogo geral (c/exp,p/trab em S. Miguel Arcanjo / 1 vaga);

Gerente industrial (c/exp na área de alimentos / 1 vaga);

Mecânico de caminhão diesel (c/exp / 1 vaga);

Mecânico industrial (c/exp e CNH D / 1 vaga);

Motorista carreteiro (c/exp, CNH “E” / 10 vagas);

Nutricionista (c/ exp / 1 vaga);

Operador de colhedora de cana (c/exp, p/trab/ em Boituva / 5 vagas);

Soldador ( c/ exp em solga MIG / 1 vaga);

Cerquilho (15 vagas)

Farmacêutico (1 vaga);

Mecânico de manutenção (2 vagas);

Porteiro (1 vaga);

Pizzaiolo (1 vaga);

Engenheiro Civil (1 vaga);

Mecânico de tear (1 vaga);

Tecelão de malha (1 vaga);

Carpinteiro (2 vagas);

Auxiliar contábil (formação em ciência contábeis) (1 vaga);

Manutenção de alarmes (1 vaga);

Marceneiro (1 vaga);

Área comercial (1 vaga);

Auxiliar de padaria (1 vaga);

Avaré (23 vagas)

Assistente de compras (1 vaga);

Auxiliar Administrativo (1 vaga);

Auxiliar de enfermagem (1 vaga);

Consultor de vendas (1 vaga);

Costureiro na confecção em série (4 vagas);

Cozinheiro geral (1 vaga);

Eletricista de Inst. de veículos automotores (1 vaga);

Encarregado de bar e restaurante (1 vaga);

Fonoaudiólogo geral (1 vaga);

Impressor de plásticos (1 vaga);

Mecânico de motor a diesel (1 vaga);

Nutricionista (1 vaga);

Operador de extrusora de borracha e plástico (2 vagas);

Operador de máquina agrícola (1 vaga);

Operador eletromecânico (1 vaga);

Padeiro/Confeiteiro (1 vaga);

Pintor de carros (1 vaga);

Psicólogo organizacional (1 vaga);

Trabalhador agropecuário em geral (1 vaga).

Itaí (9 vagas)

Borracheiro (1 vaga);

Assistente em RH (1 vaga);

Trabalhador Rural (4 vaga);

Mecânico de máquinas agrícolas (1 vaga);

Vendedor (1 vaga);

Soldador (1 vaga).

Piraju (7 vagas)

Açougueiro (1 vaga);

Operador de caixa (exclusivo para PCD / 1 vaga);

Marceneiro (1 vaga);

Engenheiro de segurança do trabalho (1 vaga);

Campeiro (1 vaga);

Frentista (1 vaga);

Personal Trainner (1 vaga).

São Miguel Arcanjo (51 vagas)

Colhedor de laranja (50 vagas);

Analista de sinistro (1 vaga).

Taquarituba (5 vagas)

Mecânico de máquinas e tratores (1 vaga);

Cobrador (1 vaga);

Montador de móveis (1 vaga);

Motorista carreteiro (1 vaga);

Vendedor (1 vaga).

Laranjal Paulista (14 vagas)

Corte na confecção de roupas (1 vaga);

Estagiário de logística (1 vaga);

Estagiário de TI/Ciência Informação (1 vaga);

Mecânico de manutenção industrial (1 vaga);

Operador de moinho (1 vaga);

Repositor (1 vaga);

Operador de Centro de Usinagem – CNC (2 vagas);

Técnico de eletromecânica (2 vagas);

Eletricista (1 vaga).

Operador de Injetora (1 vaga);

Auxiliar de Técnico de Segurança (1 vaga);

Recepcionista (1 vaga).

Capão Bonito (7 vagas)

Técnico de Mecânica (1 vaga);

Mecânico Diesel (Caminhão, p/ trabalhar em Itapetininga) (1 vaga);

Mecânico Moleiro (P/ trabalhar em Itapetininga) (1 vaga);

Serviços gerais – Hotelaria (1 vaga);

Garçom (1 vaga);

Seguros Lavoura – Vendedor (1 vaga);

Representante comercial Tinta (1 vaga).

Itapeva (8 vagas)

Farmacêutico (1 vaga);

Empregada Doméstica p/ trabalhar em São Paulo (1 vaga);

Costureira (1 vaga);

Alinhador de pneus (1 vaga);

Auxiliar de marceneiro (1 vaga);

Operador de carregador florestal (1 vaga);

Técnico de informática (1 vaga);

Instrutor de aprendizagem (1 vaga).

