Paul Di’Anno, ex-vocalista do Iron Maiden, se apresenta em Boa Vista nesta terça-feira (28)

Artista internacional é a principal atração do Old Rock Moto Fest. Evento inicia as 21h na praça Fábio Paracat, no Centro da capital. Ingressos custam R$ 90 e R$ 160. Paul Di’anno, ex-vocalista da banda Iron Maiden.

Reprodução/YouTube/Arquivo

Paul Di’Anno, ex-vocalista da banda de heavy metal Iron Maiden, se apresenta em Boa Vista nesta terça-feira (28). O artista é uma das principais atrações do Old Rock Moto Fest, evento de rock e motociclismo que acontece na praça Fábio Paracat, no Centro de Boa Vista.

Di’Anno se apresenta as 23h. Ele tocou tocou com a inglesa entre 1977 a 1981. Ele também fez partes de grupos como Gogmagog, Di’Anno’s Battlezone e Rockfellas.

Ao todo, sete atrações musicais vão se apresentar no evento. As bandas nacionais Eletric Gypsy, da Bahia, Noturnall, de São Paulo e Madallena, de Manaus, vão apresentar especiais do Guns N’ Roses e do grupo AC/DC.

Além das, as bandas Ellos e Paperkut também fazem parte do show. Entre as atrações do evento também está confirmada a banda Garden, com um especial Black Sabbath.

Além das músicas, os interessados ponderam acompanhar apresentações de motos de altas cilindradas. Os ingressos para o evento custam R$ 90 (meia) e R$ 160 (inteira). Eles podem ser adquiridos no site Sympla.

Serviço

Old Rock Moto Fest

ONDE: Praça Fabio Paracat, Centro de Boa Vista;

QUANDO: terça-feira (28), a partir das 21h;

QUANTO: R$ 90 (meia) e R$ 160 (inteira).

