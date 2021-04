Paul Gascoigne: avete mai visto la figlia? | E’ una bomba sexy FOTO

Paul Gascoigne è un ex centrocampista e allenatore inglese, in Italia è noto per aver giocato con la Lazio. Ha anche tentato la carriera da allenatore, ma ora è tra i naufraghi dell’Isola dei Famosi. Voi sapete chi è la sua splendida figlia Bianca e cosa fa?

Paul Gascoigne è un grande ex giocatore di calcio inglese che si è ritirato da tempo dopo aver tentato la carriera come allenatore. Ora è tra i naufraghi dell’ultima edizione dell’Isola dei Famosi.

Ha esordito a 18 anni nel Newcastle per poi giocare con grandi squadre come il Tottenham Hotspur e la Lazio tra il 1992 e il 1995. Si è ritirato ufficialmente dalle competizioni nel 2004 per poi provare la carriera come allenatore che ha dovuto abbandonare a causa dei suoi gravi problemi di alcol e droghe.

All’Isola si è distinto durante la decima puntata di lunedì 19 aprile con un nudo integrale. L’ex calciatore infatti è stato ripreso mentre prendeva il sole sulla spiaggia, rigorosamente senza costume con il lato b al vento. A un certo punto della serata la Blasi ha annunciato: “i bambini sono a letto, abbiamo le immagini esclusive del primo nudo integrale dell’Isola”.

La conduttrice ha scherzato un po’: “ho visto cose peggiori nella mia vita” e anche il naufrago è stato al gioco: “sto bene, sono contento. Bruciato il mio c**o però… scusa mamma…” . Nella vita privata è stato sposato con Sheryl Failes che aveva già due figli: Bianca e Mason da un precedente matrimonio. Voi sapete chi è la figlia adottiva di Gascoigne?

Chi è Bianca Gascoigne

Nata il 28 ottobre del 1986 è la figlia più celebre di Gazza. E’ infatti una modella e un’imprenditrice di successo che ha partecipato a diversi reality. Nel 2006 ha vinto Love Island, ed è stata anche concorrente per 32 giorni del Celebrity Big Brother 19 qualche anno fa, ovvero l’edizione britannica del nostro Grande Fratello Vip. Ha anche provato a intraprendere la carriera di cantante con un provino a X Factor.

In realtà, adesso, è famosa come influencer su Instagram dove ha 334 mila followers. Lì condivide immagini del suo fisico mozzafiato e dei suoi viaggi in luoghi esotici. Da qualche anno dirige un club in Inghilterra ed è stata protagonista di diverse copertine di riviste inglesi come Nuts, Loaded e Maxim. Per quanto riguarda la vita privata è fidanzata con il personal trainer Kris Boyson con cui convive.

Paul Gascoigne e sua figlia Bianca: il loro rapporto

La complicata vita di Paul ha avuto dei riflessi anche sui figli, infatti per un certo periodo il figlio Regan non aveva più voluto parlare con lui. Ospite tempo fa di Barbara D’Urso a Live – Non è la D’Urso la modella ha voluto parlare del suo rapporto positivo col genitore: “Io e mio padre amiamo divertirci e ridere. Siamo più amici ora che in passato perché ci basiamo sul grande divertimento”.

La figlia era contenta della sua presenza sull”Isola dopo i suoi numerosi problemi. “Sono felice della sua partecipazione al reality. Cambierà la sua vita, sono tanti giorni ma nel suo cuore è un boy scout, pieno di energie. È eccezionale nel pescare. Si divertirà e divertirà gli altri”.

