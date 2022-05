Paul Pogba : pourquoi il va avoir grandement besoin de sa femme Maria Zulay à ses côtés

Mino Railo était considéré comme l’un des agents les plus influents dans le monde du football. Celui qui a entre autre géré les carrières des grands Zlatan Ibrahimovic, Erling Haaland, Gianluigi Donnarumma ou encore Paul Pogba est décédé à l’âge de 54 ans des suites de sa maladie pulmonaire.

Ce sont ses proches qui ont annoncé la nouvelle sur son compte Twitter : “C’est avec une tristesse infinie que nous annonçons le décès de l’agent de joueurs le plus bienveillant et génial qui ait existé” ont-ils écrit avec émotion.

Paul Pogba ne s’est pas encore exprimé à propos du décès de son agent

Si Paul Pogba ne s’est pas encore exprimé publiquement au sujet du décès de Mino Railo, il pourra compter sur le soutien sans faille de son épouse Maria Zulay avec qui il a toujours été très fusionnel.

Le célèbre joueur de l’équipe de France et de Manchester United a rencontré Maria en 2017 lors de vacances ensoleillées à Miami, et les deux ne se sont par la suite plus quittés. Un amour fort et sincère qui les poussera à s’unir en février 2019 et à fonder une famille avec la naissance de leurs deux enfants, Shakur et Keyann Zaahid.

Paul Pogba est ainsi bien entouré afin d’affronter cette terrible épreuve. Toutes nos condoléances à lui.

Paul Pogba © Anthony BIBARD

Paul Pogba © Norbert Scanella

Paul Pogba © Philippe Lecoeur

Paul Pogba © Federico Pestellini

Paul Pogba © Anthony BIBARD

Info – Paul Pogba cambriolé pendant son match de Ligue des champions – 06 PAUL POGBA (FRA) lors de l © Anthony BIBARD

Paul Pogba © Inside

Paul Pogba © Inside

Paul Pogba © Inside

Paul Pogba © Inside

Paul Pogba et sa femme Maria Zulay Salaues © Veeren -Christophe Clovis

Paul Pogba © JB Autissier