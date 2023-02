Paulo de Frontin começa a aplicar vacina bivalente contra Covid-19 nesta segunda-feira

Doses serão aplicadas em idosos a partir de 70 anos, imunossuprimidos e em pessoas que vivem em instituições de longa permanência e residências inclusivas. Paulo de Frontin (RJ) vai começar a aplicar a vacina bivalente contra a Covid-19 a partir desta segunda-feira (27). A cidade recebeu 209 doses do imunizante.

Nesta primeira etapa, a vacina será aplicada apenas em idosos a partir de 70 anos, imunossuprimidos e pessoas que vivem em instituições de longa permanência e residências inclusivas.

Como a vacina bivalente funciona como um reforço contra a Covid-19, para recebê-la, é preciso ter sido sido vacinado com pelo menos duas doses dos imunizantes CoronaVac, Pfizer, AstraZeneca ou Janssen.

As doses serão aplicadas nas unidades de saúde da cidade, de 8h às 17h. É necessário apresentar a caderneta de vacinação, cartão do SUS ou CPF, além do laudo médico (caso seja imunossuprimido).

Clique aqui e siga o g1 no Instagram

VÍDEOS: as notícias que foram ao ar na TV Rio Sul

valipomponi