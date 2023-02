Paulo Vieira relembra infância pobre ao lançar casa de shows no Tocantins onde investiu R$ 4 milhões: ‘A gente tinha uma panela, um colchão e R$ 250’

Artista vai trazer para a capital as atrações nacionais Tulipa Ruiz e Tati Quebra Barraco neste fim de semana. Paulo Vieira entre a mãe, Conceição, a namorada Ilana e o irmão José Neto.

Vilma Nascimento/g1 Tocantins

Às vésperas de inaugurar o Comics Pub, a mais nova casa de shows da capital tocantinense, o humorista Paulo Vieira tem muito o que comemorar. Além de fazer parte de programas de sucesso da Globo, também quer fomentar a cultura no estado onde cresceu e criou raízes: o Tocantins. Em entrevista ao g1, o artista comemorou o empreendimento milionário e lembrou da infância humilde em Palmas. “A gente tinha uma panela, um colchão e R$ 250. É muito doido ver tudo que aconteceu na nossa vida desde então”, disse o artista relembrando a chegada da família ao estado mais de 20 anos atrás .

O Comics vai abrir para o público nesta sexta-feira (10) com show de Tulipa Ruiz lançando o novo álbum ‘Habilidades Extraordinárias’. No sábado (11), a festa continua e quem se apresenta é a funkeira Tati Quebra Barraco.

“Essa casa nasce como uma contrapartida minha para o povo do Tocantins. Eu sempre amei muito esse estado, sempre fui muito bem recebido aqui, devo muito a esse estado e acho que a casa é aminha maneira de mostrar que eu não esqueci esse estado. Que eu continuo sendo um cara daqui. Então ela vem com essa proposta de movimentar a cultura do estado. Tanto ser um palco importante para os artistas locais, quanto também um palco que recepciona o melhor que a gente tem nacionalmente”.

Paulo Vieira, humorista e empresário

Dirceu Melo/Divulgação

As novidades não param por aí. A intenção de Paulo, do irmão Neto Vieira e do empresário Felipe Jaime, que embarcaram com ele nesse sonho, é levar ensinamentos a quem tem o interesse de entrar para o mundo artístico.

“A gente também vai funcionar como um lugar de formação, de oportunidades. Nós vamos ter concursos de calouros aqui dentro desse espaço, vamos ter cursos durante o dia. A gente vai ter curso de roteiro, de drinks, de coquetelaria. Então a ideia é também que a gente funcione como espaço de aprendizado”, contou o humorista.

Com relação ao dinheiro que gastou apara criar a casa de shows, que passou da casa dos milhões, ele confessou ao g1 Tocantins que foi o maior investimento que já fez até o momento. “O Comics é uma casa que o investimento está em torno dos R$ 4 milhões”.

Espaço conta com gastronomia diferenciada e bar

Vilma Nascimento/g1 Tocantins

Infância e reconhecimento

Natural de Trindade (GO), Paulo, que hoje tem 30 anos, contou que tinha 9 quando chegou a Palmas, junto com os pais e o irmão José Neto, que também é um dos sócios do Comics.

“A gente tinha uma panela, um colchão e R$ 250. É muito doido ver tudo que aconteceu na nossa vida desde então”, relembrou.

Sobre o marco em que o deixou conhecido nacionalmente, Paulo cita o Prêmio Multishow de Humor, em 2013, e o quadro ‘Quem Chega Lá?’ do Domingão em 2015.

“Foi um momento muito importante [o prêmio multishow]. Acho também que foi um momento que o Tocantins me abraçou. Muito forte. Talvez eu colocaria ali o Domingão do Faustão. Foi um momento que me senti muito abraçado pelo povo do Tocantins e acho que foi um momento decisivo na minha carreira”.

Pelos vídeos que o humorista posta nas redes sociais, é possível perceber que toda a família tem um ‘pezinho’ no humor, principalmente a mãe, Conceição Vieira. Por isso, atribui o sucesso e talento de fazer as pessoas rirem a eles.

“O humor é o que eu tenho de melhor e ele está ligado à minha família, que é o que eu tenho de melhor. Minha família que me ensinou a rir, minha família que me ensinou, que me deu o humor, e é por isso que meu humor deve tanto à minha família”, contou.

Paulo Vieira no palco com o cantor tocantinense Dorivã

Vilma Nascimento/g1 Tocantins

Inspirando

Vendo a representatividade que conquistou no meio artístico no Brasil, Paulo citou uma fala da jornalista Glória Maria, que morreu no dia da entrevista do humorista com o g1, 2 de fevereiro.

“Ela falou: ‘eu não penso muito nas coisas, eu não pensei em nada, só trabalhei’. E eu tento ficar um pouco nessa chave mesmo. Não pensar tanto nas coisas e trabalhar. A cada dia criar coisas novas, diferentes e criar coisas que eu quero ver no mundo. O Comics é uma coisa que eu quero ver no mundo. Eu quero um espaço desse para Palmas, com boa gastronomia, boa bebida, com bons shows, shows nacionais. São coisas que que quero ver no mundo. O que me motiva é isso”, afirmou.

A casa de shows fica em Palmas, capital do Tocantins, na Avenida Teotônio Segurado.

Comics, casa de shows localizada em Palmas

Júnior Maciel/ Divulgação

Vittorio Rienzo