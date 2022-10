paura-a-buckingam-palace,-la-piccola-charlotte-vede-il-fantasma-di-lady-diana:-“ecco-cosa-mi-dice”

Jasmine Anderson, la sensitiva delle celebrità, ha fatto una straordinaria affermazione riguardo l’unica figlia del principe William e di Kate Middleton, la principessa Charlotte. Secondo la donna, la sua camera da letto all’Adelaide Cottage potrebbe essere infestata. La sensitiva afferma che c’è bisogno di protezione nella camera da letto della bambina e dice di sentire la presenza di Lady Diana, protettiva verso sua nipote. Nel corso di un’intervista al Daily Star, ha affermato che la defunta moglie di re Carlo è vicino alla sua bisnipote a causa di alcuni movimenti preoccupanti nella sua stanza con ‘qualcosa che non si vedeva’.

Jasmine ha continuato: “Diana è così protettiva nei confronti dei bambini, compresi i suoi nipoti, ma in particolare Charlotte. C’è bisogno di protezione lì. E’ qualcosa che ha a che fare con la stanza della casa, sento che potrebbe essere infestata”. Ha quindi aggiunto dettagli riguardo a come si è resa conto della situazione: “Qualcosa è stato visto nella scuola materna, questo è quello che sto sentendo”. In effetti, quando un bambino ha problemi di qualsiasi tipo spesso i primi ad accorgersene sono proprio gli insegnanti, che li vedono ogni giorno mentre i genitori a casa sono impegnati in mille altre faccende.

Jasmine ha aggiunto: “Potrebbe essere che Charlotte abbia un dono psichico e che sia protetta in quell’aspetto”. La sensitiva non è felice della casa in cui si sono trasferiti il principe William, Kate Middleton e la loro famiglia: “Non hanno avuto molta fortuna lì. Ci sono un bel po’ di disagi in quel posto, penso che si trasferiranno in una abitazione più tranquilla e calma. Penso che accadrà”. Il principe e la principessa del Galles si sono trasferiti ad Adelaide Cottage, vicino al castello di Windsor, all’inizio di settembre. La casa con quattro camere da letto ha segnato un grande cambiamento per la famiglia.

Non solo era molto più piccola della loro ex casa, ma non aveva spazio per il personale per la prima volta. La sensitiva Jasmine Anderson è convinta che la piccola Charlotte riceverebbe alcune visite da parte della defunta Lady Diana. Secondo la donna, la nonna vuole stare vicino la bambina per aiutarla ad affrontare al meglio questo periodo in una casa infestata. Se la piccola ha realmente qualche dono, è anche sicuramente quella più capace in famiglia di avvertire strane presenze. E l’aiuto di uno spirito amichevole e positivo può sicuramente essere determinante per lei.

C’è chi crede di più e chi crede meno alla presenza degli spiriti nelle case. Ma in molti abbiamo sentito nella nostra vita la presenza di un’anima protettiva, una specie di angelo custode, che ci rimane vicino in ogni momento. Ed è proprio questo che potrebbe rappresentare lady Diana per la piccola Charlotte. Non sappiamo se William e Kate Middleton si allerteranno in seguito alle dichiarazioni di Jasmine Anderson. Quel che è certo è che ugualmente a breve cambieranno casa. Si trasferiranno infatti nel castello di Windsor, dove è richiesta la loro presenza adesso che William è il futuro erede al trono.

Paura a Buckingam Palace, La Piccola Charlotte vede il fantasma di Lady Diana: “Ecco cosa mi dice” scritto su Più Donna da Maria Costanzo.

