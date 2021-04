paura-a-supervivientes,-valeria-marini-intossica-i-naufraghi:-vomitano-tutti

Valeria Marini, naufraga a Supervivientes, versione spagnola della nostra Isola dei Famosi, ha intossicato i suoi compagni creando dei veri momenti di panico per il reality. Scopriamo cosa è successo…

L’Isola dei Famosi: Valeria Marini protagonista in Spagna

La showgirl stellare, Valeria Marini, ha deciso di mettersi nuovamente in gioco con L’Isola dei Famosi, ma questa volta in Spagna! Reduce da diversi reality in Italia, la showgirl è approdata a Supervivientes tentando di mettere in atto l’esperienza raggiunta negli ultimi anni in tv.

Non sono stati pochi, in una sola settimana, i momenti in cui la showgirl ha tirato fuori, in un spagnolo improbabile, il meglio di sé. Ma nelle ultime ore, Valeria Marini l’ha combinata davvero grossa intossicando le sue compagne di viaggio.

Paura a Supervivientes: Valeria Marini intossica tutti

Ma come ha fatto Valeria Marini a intossicare i naufraghi di Supervivientes in Spagna? Ricapitoliamo dall’inizio cosa è successo. Durante la prima prova ricompensa vinta dai naufraghi, la showgirl ha spinto il suo gruppo ad acquistare delle uova, al posto dell’acquisto di alcuni oggetti utili alla sopravvivenza.

Otto uova per sei naufraghi: peccato che, quando sono sopraggiunti i morsi della fame, si è palesato il problema principale, a cui nessuno aveva pensato: come cucinare le uova? I naufraghi, infatti, come in Italia nelle prime settimane, sono al momento sprovvisti del fuoco.

Ma dopo tre giorni, Valeria Marini non si è data per vinta e ha deciso di mangiare le uova crude, convincendo anche un paio di naufraghe a farlo a loro volta. Come immaginerete, poco dopo tutte e tre si sono sentite male e hanno vomitato, scatenando il panico generale sull’Isola.

Per fortuna sia Valeria Marini che le naufraghe di Supervivientes adesso stanno bene. E pensare che non è ancora passata neanche una settimana e per il momento i naufraghi sono appena sopravvissuti a Valeria Marini: che non è poco!

