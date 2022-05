paura-a-uomini-e-donne,-ida-platano-fa-un-gesto-estremo-e-sbatte-a-terra,-trasmissione-sospesa.-arrivano-i-medici

Nel corso dell’ultima puntata di Uomini e Donne abbiamo visto Ida Platano tremare per l’agitazione durante il confronto con Riccardo Guarnieri. Quello che non sappiamo è che la dama ha avuto un vero e proprio malore dietro le quinte del programma. Da quando è terminata l’egemonia di Gemma Galgani tutte le attenzioni si sono concentrate su di lei. Durante la stagione che sta per volgere al termine, la donna ha avuto diverse frequentazioni, tutte finite nello stesso modo. Dopo un periodo di entusiasmo iniziale porta in centro studio solo problemi e difetti dei suoi cavalieri, che inevitabilmente si allontanano.

Proprio quando tutti gli occhi erano puntati su Ida Platano è tornato a Uomini e Donne Riccardo Guarnieri, suo ex con cui è uscita dal dating show tanti anni fa. Il loro rapporto, all’epoca, non è terminato per la mancanza del sentimento, ma per divergenze caratteriali e continui litigi. Ma più di una volta, durante l’ultimo anno nel programma, la donna ha ricordato il periodo passato con lui affermando di non averlo mai dimenticato. Così, quando è rientrato in gioco, ci siamo aspettati tutti un ritorno di fiamma. La prima a preannunciarlo è stata Tina Cipollari, che voleva anche spingerli a continuare fuori dalla televisione.

Secondo l’opinionista di Uomini e Donne, infatti, i due ex non hanno bisogno di conoscersi meglio e possono portare avanti la frequentazione anche lontano dalle telecamere. Tina ha spostato la sua antipatia da Gemma Galgani e Ida Platano e spesso accusa la dama di essere troppo pesante e di far fuggire gli uomini con il suo carattere. Nonostante le sue accuse, Maria De Filippi e Gianni Sperti si sono sempre schierati dalla parte della dama, e hanno aspettato con pazienza di vedere cosa sarebbe accaduto tra lei e il suo ex fidanzato. Per un evolversi di situazioni che ha portato a un punto di rottura.

Inizialmente Riccardo Guarnieri e Ida Platano hanno cominciato a stuzzicarsi in ogni modo, ballando insieme, rimanendo a chiacchierare dopo le registrazioni, ma continuando a frequentare altre persone. Ci è voluto poco prima che il cavaliere di Uomini e Donne invitasse la sua ex ad una cena fuori. Un passo avanti che sicuramente la donna ha tradotto nella sua voglia di tornare insieme. Ma non tutto è andato come previsto. Al termine della serata, infatti, l’uomo ha deciso di mettere ancora una volta dei paletti, e le ha detto fermamente di non avere alcuna intenzione di baciarla.

Un comportamento che ha deluso molto Ida Platano, che in puntata si è arrabbiata tantissimo. La dama di Uomini e Donne si è sentita presa in giro ed è convinta che Riccardo Guarnieri stia solo giocando con lei per fare lo show. Durante la discussione ha iniziato a gridare ed ad agitarsi al punto da iniziare a tremare. Anche quando le hanno portato dell’acqua, se l’è versata sul vestito perché non riusciva a tenere la mano ferma.

A un certo punto è uscita dallo studio e dietro le quinte sarebbe addirittura svenuta. La donna è stata poi soccorsa e calmata da un medico presente, che ha dovuto darle un tranquillante. La registrazione è stata tagliata, ma Ida è rimasta fuori molto più tempo di quello che abbiamo visto in puntata. Commentate con noi le notizie sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News

