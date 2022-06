Paura a Venezia: scomparso bimbo di 9 anni in gita col papà. “Francesco non si sarebbe allontanato da solo”

Una gita tra i boschi insieme al padre in un pomeriggio di giugno, una sosta per leggere un cartello informativo proprio prima che la vegetazione si infittisse, poi la scomparsa di Francesco. È da ieri che non oltre una trentina di vigili del fuoco, decine di uomini del soccorso alpino, della Protezione Civile, delle forze dell’ordine, stanno partecipando alle ricerche di Francesco, il bambino veneziano di 9 anni sparito sopra Tambre (Belluno), tra di Pian delle Laste a Col Indes.

Le ricerche sono proseguite tutta la notte per poi riprendere alle 6 di stamattina, ma ancora non sono state trovate tracce del piccolo che risiede con la famiglia a Mestre. Il padre ha spiegato di essersi fermato a leggere un cartello informativo, ma una volta girate le spalle il bambino non c’era più. Ha provato a cercarlo per un pò e alla fine ha dato l’allarme.

Finchè non ha fatto buio, la zona è stata sorvolata anche da un elicottero del Suem, senza risultato. In attesa dell’arrivo delle unità cinofile, i vigili del fuoco stanno impiegando per le perlustrazioni alcuni droni con termo-camera in grado di rilevare dall’alto, grazie alla differente scala cromatica rispetto alla vegetazione, il calore trasmesso dal corpo umano.

Le ricerche proseguiranno ad oltranza. Alle perlustrazioni ha partecipato per tutta la notte il padre del ragazzino, raggiunto successivamente dalla madre col suo nuovo compagno. Padre e figlio erano in vacanza da qualche giorno a Sant’Anna. Le ricerche si stanno concentrando, in particolare, lungo i sentieri silvo-pastorali della zona. Il piccolo, secondo quanto riferito dal padre, difficilmente si sarebbe potuto allontanare di sua iniziativa dal bordo della strada.

La descrizione di Francesco

Il bambino di cui si sono perse le tracce si chiama Francesco, e risiede con la famiglia a Mestre. Porta gli occhiali, una maglietta color giallo, un gilet smanicato blu scuro, pantaloni corti ed uno zainetto rosso. Un profilo questo, fornito dal Soccorso Alpino, impegnato nelle ricerche, nella speranza che qualcuno possa aver visto il bambino in zona, e sia in grado di fornire elementi utili alle forze dell’ordine.

AGGIORNAMENTO Si è concluso con un lieto fine il dramma di una famiglia veneziana in Alpago: trovato sano e salvo Francesco il bimbo di Mestre scomparso ieri sera a Col Indes di Tambre alle 19 mentre era in escursione con il papà. È stato individuato dall’elicottero dei vigili del fuoco che si era appena sollevato in volo. Sta bene ed è già fra le braccia dei genitori.

Le frenetiche ricerche del bambino erano continuate tutta la notte e da stamani all’alba anche con l’elicottero per poter integrare, con la luce del giorno, le ricognizioni già attivate ieri dai vigili del fuoco con un drone. La temperatura nella notte nell’area è scesa fino a 10 gradi. Secondo quanto si è appreso, il piccolo si sarebbe allontanato mentre il padre era intento a consultare alcuni cartelli di segnalazione dei sentieri nell’area di Pian delle Laste e a nulla è servita la ricerca immediata nel tratto che collega il punto ad un vicino agriturismo verso il quale si sperava il bambino si fosse diretto. Seguici su Google News

