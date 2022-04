Paura ad Amici, I Carabinieri irrompono nello studio per l’arresto in diretta dell’allieva. Maria de Filippi mai vista così. IL VIDEO

Tutti prima o poi possiamo ritrovarci in situazioni peculiari. Anche Maria de Filippi è stata protagonista di una scena che non ci aspetteremmo. Anche nello studio di Amici il pubblico è rimasto attonito.

Maria De Filippi è ormai uno dei volti più noti della televisione italiana. È considerata da tutti la regina di Mediaset. La conosciamo ormai come la preparatissima conduttrice che è, ma anche come autrice di molti programmi che continuano a funzionare. Ma forse non tutti sanno che ha anche un passato da attrice cinematografica.

Parliamo di un film molto celebre del 2002: “ Natale sul Nilo”. Come quasi tutti i cinepanettoni, i protagonisti erano Christian De Sica e Massimo Boldi, questa volta in compagnia dei fichi d’india ed Enzo Salvo. Come sempre, anche questo film riscosse grande successo. Maria vi ha partecipato recitando una piccola parte, un cameo. ( continua dopo la foto)

La trama vede come protagonista il generale dei carabinieri Enrico Ombroni, vedovo con una figlia di 15 anni, Lorella. Il sogno di sua figlia è quello di sposarsi con un benestante calciatore, ma soprattutto di diventare una celebre ballerina. Il padre Enrico però è contrario e decide di passare il Natale con sua figlia proprio nei pressi del Nilo. Nel film c’è una scena che si svolge nella scuola di “Saranno Famosi”, la versione primordiale della scuola di Amici. È proprio qui che Maria De Filippi interpreterà un ruolo.

Proprio per raggiungere il suo sogno di diventare una ballerina professionista, Lorella decide di partecipare a “Saranno Famosi”. Durante una sua esibizione, i carabinieri irrompono nello studio per portarla via. È in questa occasione in cui Maria dirà la sua unica battuta: “ che succede? C’è qualche problema?”. Nel frattempo Lorella, pensa bene di nascondersi dietro la conduttrice per evitare di essere portata via. Maria infatti si pone con le braccia aperte in segno di protezione nei confronti della ragazza, ma senza alcun esito positivo.

Questa è stata la sua unica vera apparizione al cinema. A pensarci bene, Maria qui non ha nemmeno interpretato un vero e proprio ruolo. Infatti, non ha fatto altro che vestire i suoi stessi panni, quelli da conduttrice del suo talent show. Probabilmente perché quello è il ruolo che le riesce meglio. Basti pensare a come padroneggia la scena in “c’è posta per te”, in “Amici”, in “Uomini e Donne”. In ogni caso, tra le sue tante apparizioni televisive, può anche vantarsi di aver preso parte ad un film del grande schermo.

