Paura in Inghilterra, Kate depressa come Diana, cosa le ha fatto William. “E’ sconvolta, non ce la più”. Sudditi in ansia

Gli insider del palazzo reale affermano che Kate Middleton non ha ancora superato lo stress causato dalla Megxit e che per lei questo periodo sia stato più duro di quanto immaginiamo. La donna è entrata perfettamente nello spirito dei Windsor: i panni sporchi si lavano in famiglia e non bisogna mai lasciar trasparire troppe emozioni, diventando così ancor più oggetto di gossip. Ma questo diventa difficile quando qualche membro della stessa famiglia si ribella alla regola e comincia a sparare a zero sugli altri. Come hanno fatto Harry e Meghan Markle che, durante l’intervista a Oprah, ne hanno dette di tutti i colori.

Kate Middleton era molto legata a suo cognato e da quando lui ha scelto di allontanarsi dalla famiglia ha fatto di tutto per riavvicinare i due fratelli. La Duchessa non è sicuramente rimasta a guardare, ma avuto un ruolo attivo come intermediaria. Questo, ovviamente, le ha provocato molti dispiaceri, soprattutto vedendo com’è andata a finire. Il principe Harry è lontano più che mai e anche quest’anno passerà il Natale in America e non per ragioni legate al Covid-19. E se la moglie di William appare nuovamente serena, persone a lei vicine confermano che non è tutto oro ciò che luccica.

“Kate è rimasta davvero, davvero sconvolta da tutto questo.” La fonte si riferisce prima di tutto al fatto che Meghan Markle e il principe Harry hanno accusato la famiglia reale di essere stata razzista nei confronti di Archie. Nello specifico, di aver espresso, prima della nascita, la paura riguardo il colore che avrebbe avuto la sua pelle, date le origine della donna. “Non siamo affatto una famiglia razzista” si era difeso William, ma questo non è bastato a mettere a freno le voci. Non solo, il palazzo reale è stato definito come un misto tra il “Truman Show e uno Zoo” in cui “Mio padre e mio fratello sono in trappola”.

Non sono mancate dichiarazioni da parte di Meghan Markle contro Kate Middleton: “Kate era arrabbiata per qualcosa relativo agli abiti delle damigelle e mi ha fatto piangere, ha veramente ferito i miei sentimenti. Si è scusata e io l’ho perdonata.” Parole alle quali la Duchessa non ha mai potuto rispondere perché il protocollo glielo vietava. Ma un suo caro amico ha svelato al People i suoi sentimenti al riguardo: “Tutto ciò che ha avuto a che vedere con Harry e Meghan è stato ampiamente stressante. Sono stati giorni duri per Kate, le persone non hanno notato quanto fosse abbattuta e avvilita”.

Solo una buona recita, perché dentro la futura regina d’Inghilterra non era tranquilla come appariva: “In privato Kate è inorridita, ferita e mortificata. Non ha mai voluto che venisse fuori alcuna notizia che potesse confermare una spaccatura con Meghan. Kate è molto discreta e rispetta la sua vita personale. Non si sente mai parlare di litigi con nessuno, perché è molto attenta al modo in cui tratta gli altri.” Fortunatamente ha avuto il marito al suo fianco: “Tutto ciò ha avvicinato William e Kate. Un allontanamento tra i due c’è stato e anche molto forte ma poi Kate era triste vedendo il marito affranto, e si è riavvicinata. Kate non è un bersaglio facile. Ha senza dubbio forza interiore. E’ sempre più straordinaria con il passare del tempo. E’ concentrata, una professionista”.

