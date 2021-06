paura-per-elisabetta-gregoraci:-“un-ladro-in-casa.-l’ho-inseguito-e-nathan-ha-chiamato-la-polizia”

Paura per Elisabetta Gregoraci. La showgirl si era allontanata da casa per andare a prendere Nathan Falco a scuola. Quando è rientrata, insieme al figlio e alla tata, ha trovato un ladro in casa. L’abitazione sembrerebbe essere quella di Monte Carlo. Gregoraci ha raccontato quegli attimi di terrore in una serie di Instagram Stories. Secondo quanto sostiene, lei stessa avrebbe inseguito il ladro – che poco prima avrebbe aggredito la tata – poi Nathan ha chiamato la polizia. L’uomo sarebbe stato arrestato.

Ladro nella casa di Elisabetta Gregoraci

Elisabetta Gregoraci, su Instagram, ha condiviso il racconto della disavventura vissuta. La showgirl ha riportato con dovizia di particolari, quale sarebbe stata la dinamica dell’accaduto. La prima a imbattersi nel ladro sarebbe stata la tata. L’uomo l’avrebbe aggredita, poi sarebbero intervenuti Elisabetta Gregoraci e il figlio Nathan Falco:

“Oggi sono andata a prendere Nathan a scuola e mi sono trovata un ladro in casa. È stata una giornata abbastanza movimentata e difficile. Ci siamo spaventati tutti. Non so con quale freddezza sono riuscita a inseguire il ladro e a fare dei video. Grazie a Dio il ladro è stato catturato, è stato arrestato. Nathan ha avuto la prontezza di chiamare la polizia. Purtroppo il primo incontro con il ladro l’ha avuto la mia tata. Questo personaggio ha cominciato a tirarle calci, ad aggredirla. Grazie a Dio sta bene ma ci siamo molto spaventati. Quindi Nathan ha chiamato subito la polizia che è arrivata dopo pochi minuti. Ho inseguito il ladro urlando e l’ho messo all’angolo. Il ladro ora è in prigione dove è giusto che sia. È stata una giornata dove siamo tutti un po’ scombussolati, ma adesso ve lo posso raccontare con il sorriso perché grazie a Dio stiamo tutti bene e tutto è passato”.

Nathan Falco ha difeso la sua mamma: le parole di Elisabetta

Elisabetta Gregoraci, poi, ha pubblicato una foto con Nathan Falco e ha espresso tutto l’orgoglio per suo figlio che ha avuto la prontezza di chiamare subito la polizia: “Il mio campione che ha protetto la sua mamma e tutti. Ti amo Nathan Falco Briatore“. Insomma, è stata una giornata decisamente difficile per la showgirl, che intendeva condividere con i fan le belle notizie che riguardano Battiti Live, ma si è ritrovata a dover raccontare questo brutto episodio.