paura-per-guenda-goria-e-il-fidanzato,-sfiorato-l’incidente-in-barca:-“siamo-sotto-choc”

Archiviata da tempo l’esperienza al Grande Fratello Vip, Guenda Goria è felicemente fidanzata da qualche tempo con Mirko Gancitano (i due sono apparsi insieme anche alle nozze di Alex Belli e Delia Duran). La coppia sta trascorrendo una bella vacanza in Sicilia con alcuni amici, ma l’idillio ha rischiato di essere rovinato da un brutto inconveniente: il gruppo è stato a un passo dal fare un incidente in barca.

A raccontare tutto è proprio la Goria su Instragram Stories. Una seconda imbarcazione li avrebbe sfiorati facendo loro rischiare il naufragio. Fortunatamente non si è fatto male nessuno, ma a pagarne le conseguenze è stato il cane del fidanzato di Guenda. La figlia di Maria Teresa Ruta denuncia la guida spericolata degli sconosciuti e fa un appello alla prudenza (peraltro condivisibile, dopo il recente incidente sul lago di Garda che ha provocato due vittime).

È successo un fatto molto grave che voglio condividere con voi per dirvi di non fare mai una cosa del genere: praticamente una barca ci è appena passata a velocità elevatissima, vicinissima alla nostra imbarcazione creando delle onde pazzesche. Noi fortunatamente non siamo caduti e non ci siamo fatti male e non è stata colpita la barca, ma il cane di Mirko è caduto in acqua e si è spaventato moltissimo. Siamo tutti sotto choc. Queste cose non si fanno. Se volete fare una vacanza in barca, ricordate che il mare è pericoloso e bisogna guidare lucidi perché in un attimo ci si può fare male. Sono ancora un po’ spaventata.