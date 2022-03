paura-per-manila-nazzaro,-“e’-in-uno-stato-confusionale,-brutta-batosta-dopo-il-gf-vip”.-lorenzo-la-lascia-sola,-cosa-succede

Lorenzo Amoruso sconvolto su Instagram: “Manila è confusa”. Amoruso, nonostante il GF VIP sia finito, continua a pubblicare le instagram stories dedicate a Manila. Diciamo che senza Manila, Lorenzo Amoruso si presentava con occhi spenti. Ha appoggiato la sua donna, mostrando grande forza e determinazione. In fondo, abbiamo visto molti uomini a casa appoggiare le donne nella casa ed è bellissimo.

Lorenzo, anche grazie a tanti altri volti amici, ha sempre sostenuto la sua donna nella casa, richiamando l’attenzione dei giornali e dei fan. Ma veniamo alle ultime stories pubblicate da Amoruso. Nell’ultima storia, Lorenzo non è in compagnia di Manila. Sta fuori per motivi di lavoro e vuole avvisare i fan che Manila non sta gestendo i social, anzi si trova in una situazione abbastanza complessa.

Si trova in uno stato di confusione. Manila si sente malissimo, anche il clima per lei è tutto diverso. Fose si aspettava che Barbara D’Urso la invitasse a fare l’opinionista? Bhe, nella casa abbiamo conosciuto una Manila davvero incredibile. La sua forza e tenacia è venuta fuori. Ha mostrato tutto di sé, anche le insicurezze. Diceva di sentirsi piccola davanti a Soleil: ma è davvero così?

Noi possiamo dire che chi si sente piccolo davanti agli altri, non lo è davvero. Chi si sente inferiore ha solo il dovere di credere in se stessa un po’ di più. Manila infatti è una gran donna che si è mostrata al pubblico per quella che è veramente. Quando Lorenzo ha girato la telecamera per fare le instagram Stories Manila si è mostrata spontanea come sempre. Ha detto subito: “adesso mi sento in una centrifuga”

Poi il nulla, come se Manila volesse completamente scomparire da tutto. Ci è rimasta male per non aver vinto? Insomma, che cosa succede alla nuova speaker di RTL? Molti fan sono preoccupati per lei, e anche la lontananza del compagno, proprio subito dopo l’uscita sicuramente non ha fatto piacere all’ex miss Italia. Scopriremo sicuramente lunedì come sta la nostra Nazzaro.

E voi che ne pensate? Fatecelo sapere commentando la notizia sul gruppo ufficiale di Maria de Filippi

L’articolo Paura per Manila Nazzaro, “E’ in uno stato confusionale, brutta batosta dopo il Gf Vip”. Lorenzo la lascia sola, cosa succede proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.