Paura per Maria de Filippi, Svelato il suo dramma, la Dama confessa: “Non è come appare, ecco cosa fa”. Fan preoccupati

Tutti la seguiamo, tutti la conosciamo, ma solo in pochi hanno avuto la fortuna di incontrare dal vivo la regina di Mediaset, Maria De Filippi. Tra questi, sicuramente, i partecipanti a Uomini e Donne che registrando la trasmissione la vedono molto spesso. E’ lecito domandarsi come sia la moglie di Maurizio Costanzo di persona. A parlarne oggi è Veronica De Nigris, storica dama della parterre femminile del dating show che, dopo molto tempo, ha deciso di lasciare un’intervista a Fralof, intervistatore seriale dei volti di punta del programma di canale 5.

La donna che ha preso parte al trono over di Uomini e Donne ha svelato, più che il suo modo di fare, delle caratteristiche fisiche di Maria De Filippi. “Avevo Maria a un metro di distanza. Maria da vicino è magrissima, secondo me non mangia abbastanza.. è preoccupante. Bellissima donna comunque” ha affermato, destando preoccupazioni sul regime alimentare della conduttrice. La televisione ingrassa, si sa, e il volto Mediaset appare sempre in forma. Che sia dovuto a una dieta troppo drastica o problemi di metabolismo? Forse solo si vuole tenere in forma.

Veronica De Nigris dopo la de Filippi, ha parlato anche dei cavalieri di Uomini e Donne con cui ha intrattenuto una conoscenza nel corso della sua partecipazione al dating show. Per primo c’è stato Armando Incarnato che ancora oggi è uno dei protagonisti della trasmissione. Un carattere difficile che fa spesso parlare di se il suo. “Con Armando volevo vedere se era il personaggio che faceva il pagliaccio in tv o era una persona diversa, ma era effettivamente un pagliaccio. È la vergogna di tanti uomini. Sta lì per farsi un po’ di notorietà perché nella sua città non avrebbe l’attenzione di molte donne… fa lo showman”

In seguito la donna ha avuto una relazione con Nicola Vivarelli, il 26enne diventato famoso nei dayting show di Maria de Filippi per aver corteggiato Gemma Galgani, di 40 anni più grande. Anche con lui la storia non è finita bene. Ricordiamo che Sirius affermò di aver passato una notte di passione insieme a lei, notizia che Veronica ha sempre smentito. “Con Nicola Vivarelli, diciamo che c’era la curiosità di capire questo fenomeno da baraccone quanto fosse baraccone. Abbiamo iniziato a sentirci senza vederci e sembrava una persona intelligente. Lui non era una persona molto coerente, in programma era in un modo e fuori era in un altro. È una persona falsa”.

Veronica De Nigris ne ha per tutti. Già in passato aveva rilasciato delle dichiarazioni su Nicola Vivarelli per Solo Gossip: “Non sapevo se, anche con me, voleva iniziare una storia televisiva o se realmente aveva voglia di innamorarsi, come mi aveva detto. Però, ad oggi, ti dico che ho sbagliato io: l’ho creduto troppo. Ed alla fine è venuto fuori quello che era: un fenomeno da baraccone”. Il suo percorso nel programma è ormai finito da tempo ma ricorda con piacere Maria De Filippi e in particolare Tina Cipollari, che è sempre stata dalla sua parte contro Gemma Galgani. Commentate con noi sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News.

