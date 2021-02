Paura per Romina Power, il disperato appello sui social : “Aiutatemi. Sono sola. Ecco cosa mi hanno fatto”. Fan sotto choc

Romina Power comincia a sentire gli acciacchi della vecchiaia e, invece di nasconderli, li condivide con i suoi fans. La famosa cantante è molto amata dal pubblico italiano. Di origini americane, è stata accolta nella nostra penisola con entusiasmo e ha fatto sognare tutti con le sue canzoni e con la sua storia d’amore con Albano. Sembra un romanzo la loro vita, ma è la realtà: conosciuti sul set di un film, tra i belli e talentuosi giovani è scoppiato l’amore, risolto poi in un felice matrimonio dai quali sono nati tre figli, il tutto contornato da grandi successi musicali.

La vita di Romina Power e Albano è perfetta e ammirata da tutti. Poi la tragedia, la scomparsa della figlia Ylenia, la rovina del loro matrimonio. La cantante è tornata in America, con la speranza di ritrovare la primogenita, lasciando i suoi fans senza la loro beniamina e il marito tra le braccia di un’altra donna, Loredana Lecciso. E’ passato molto tempo e per la seconda volta Romina è tornata in Italia, e per la seconda volta il pubblico l’ha accolta a braccia aperte, tornando a sognare con lei e per lei. In molti hanno desiderato un riavvicinamento tra i due.

La coppia si è riformata, ma solo dal punto di vista lavorativo. I più appassionati devono accontentarsi di vederli insieme su un palco. Ma la gioia di poter riascoltare Romina Power e di vederla felice nei suoi abiti sempre super colorati è tanta. La cantante ha scoperto anche i social network ed è attiva più che mai, trovando in Instagram un modo per avere un contatto diretto con le persone che l’hanno sempre seguita. Coi suoi follower la Power condivide di tutto. Mentre un tempo ci faceva sognare con le sue love story, oggi ci riporta alla realtà con i problemi legati all’età che avanza e alla diagnosi che le hanno fatto con un responso negativo. Se vuole continuare a camminare la cantante si dovrà operare.

“Vorrei sapere il parere di qualche donna sulla settantina che ha messo una protesi al ginocchio. Se positivo, se tutto è andato bene, vorrei sapere dove si è operata e con chi, grazie” E’ stata questa la richiesta di aiuto che Romina Power ha lanciato con delle stories sulla sua pagina Instagram, rivolta alle sue coetanee. La cantante non ha vergogna di ammettere che il tempo è passato e che il corpo non risponde più come un tempo, e ha bisogno di aiuto per andare avanti. I problemi al ginocchio, evidentemente, necessitano di una soluzione importante e definitiva, ma ammette anche di avere paura, soprattutto in questo periodo di un intervento che dovrebbe fare da sola senza l’assistenza di nessuno causa covid.

Non solo richieste di aiuto, la pagina Instagram di Romina Power lascia anche spazio ai ricordi. E così troviamo le fotografie di papà Tyrone Power, celebre attore di Hollywood della prima metà del Novecento. L’uomo è morto a Madrid sul set di un film, lasciando la piccola Romina senza un papà. La cantante lo ricorda spesso con affetto. Non mancano ovviamente foto inedite di Ylenia, scomparsa in America il 31 dicembre 1993. Da quel momento di lei non si è più avuta notizia, ma la cantante non perde le speranze e pensa di rincontrare l’amata figlia, prima o poi. E il cuore di una mamma conosce sempre la verità. E voi che ne pensate? Fatecelo sapere commentando sul gruppo ufficiale di Maria de Filippi o Sulla nostra pagina Facebook anche su INSTAGRAM

L’articolo Paura per Romina Power, il disperato appello sui social : “Aiutatemi. Sono sola. Ecco cosa mi hanno fatto”. Fan sotto choc proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.