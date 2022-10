paura-per-un-serial-killer:-ha-ucciso-6-persone-in-un-anno,-hanno-tutte-la-stessa-caratteristica

Un nuovo serial killer sta terrorizzando gli Stati Uniti e ha ucciso ben sei persone dal 2021 a oggi. C’è voluto del tempo prima che la polizia si rendesse conto che gli omicidi sono collegati tra loro. Ma adesso si è compreso che si tratta di un unico assassino e sono stati promessi 125mila dollari per qualsiasi informazione che aiuti a rintracciarlo e arrestarlo. L’America è sempre stata famosa anche per l’incredibile violenza che si nasconde nelle sue strade. Adesso ad essere terrorizzata è Stockton, una città di 445mila abitanti che si trova vicino San Francisco, in California.

Ben sei persone sono morte per mano della stessa persona. Solo una di queste è un bianco, gli altri sono tutti di origine ispanica. Le vittime sono state colpite con dei colpi di arma da fuoco mentre si trovavano sole in angoli bui della città. Sia il modo in cui si sono compiuti gli omicidi, sia la scelta delle persone da uccidere, ha portato in luce il fatto che si trattasse proprio di un serial killer. Proprio adesso che la storia di un altro pluriomicida americano, Jeffrey Dahmer, l’assassino di Milwaukee, sta diventando famosa grazie alla serie televisiva realizzata da Netflix.

Negli ultimi giorni la polizia americana è riuscita a ottenere un filmato in cui si vede un uomo di spalle che si allontana dalla scena del delitto. Potrebbe essere proprio il serial killer, ma purtroppo non è riconoscibile. Già immaginare che si tratti di un uomo e conoscere qualcosa riguardo la sua statura potrebbe essere molto importante per le indagini. Questo è solo un primo indizio, ma per il momento è certo che l’assassino resta a piede libero e che potrebbe colpire chiunque da un momento all’altro. Adesso in America c’è un gran fermento, l’idea che ci sia un uomo così pericoloso in giro è stata divulgata e la sua reazione potrebbe essere di diversi tipi.

Il serial killer potrebbe cercare di andarci più cauto, di aspettare un po’ prima di compiere un altro delitto, adesso che la polizia è a conoscenza di un punto comune in ognuno di questi. Oppure potrebbe aumentare il numero dei suoi crimini, per sfidarli, continuandosi a nascondere. Non conosciamo quale sarà la sua prossima mossa ma siamo certi che i cittadini di Stockton non si sentono liberi di camminare tranquillamente sulle strade della loro città. Soprattutto quando cala il sole o negli angoli più remoti. Una situazione che deve essere terrorizzante e molto pesante.

Intanto, sappiamo quello che il serial killer ha già compiuto. L'11 agosto ha ucciso Salvador William Debudey, 43 anni, in un parcheggio buio di un centro commerciale; il 30 agosto ha ucciso Jonathan Hernandez Rodriguez, 21 anni; il 21 settembre Juan Cruz, 52 anni; dopo soli sei giorni Lorenzo Lopez, 54 anni. Una sola è la sopravvissuta, ma non è riuscita a vedere l'assassino in viso. La donna la cui denuncia adesso risulta importantissima, si è lamentata della polizia che in un primo momento non le ha dato ascolto: "In pratica mi hanno trattata come se fosse un affare di droga andato male. Come se sapessi qualcosa che non stavo condividendo. Non so se mi credessero o no, ma quello che so è che non gli importava".

scritto su Più Donna da Maria Costanzo.