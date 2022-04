Nel celebre nonché longevo programma mediaset di Maria De Filippi, Uomini e Donne, iniziato ormai più di 25 anni fa, tantissimi sono stati i protagonisti ad avervi preso parte, tra corteggiatori, tronisti, ospiti. Motivo per cui, molti di questi hanno fatto breccia nel cuore dei telespettatori che ancora oggi continuano a seguirli assiduamente sui canali social cosicché da essere aggiornati su ogni passo della loro vita e routine quotidiana.

Dopo Uomini e Donne, alcuni, nel corso degli anni, hanno avuto la fortuna di sfondare nel mondo della televisione partecipando al altri programmi televisivi tra cui anche quelli in prima serata come reality, talent show. Altri, invece, hanno deciso di focalizzarsi sulle proprie passioni e di farne un vero e proprio lavoro. Pochissimi sono quelli rimasti lontani dalle telecamere.

Ricordiamo Francesco Arca che, dopo aver partecipato come tronista nel lontano 2004 a Uomini e Donne, la cui scelta fu Carla Velli, ha iniziato a lavorare come modello. Ha preso parte a molte trasmissioni sino a dedicarsi alla sua più grande passione : la recitazione. La sua dedizione lo ha portato a diventare uno dei volti più famosi delle fiction televisive o addirittura a diventare protagonista di pellicole importanti con altrettanto registi importanti come nel caso del film ‘Allacciate le cinture’ di Ferzan Ozpetek.

Tra gli altri protagonisti del trono di Uomini e Donne possiamo citare, senza dubbio, anche Francesco Monte. Dopo essere stato sia corteggiatore che tronista ha aperto la strada a vari reality: Grande Fratello Vip 2018, Isola dei Famosi 2018 e Tale e Quale Show 2019 in cui ne è uscito vincitore. Proprio dopo l’ultima partecipazione a Tale e Quale che ha proseguito e approfondito la sua passione per la musica. Ciò gli ha permesso di incidere delle canzoni.

Di personaggi di Uomini e Donne più recenti parliamo invece di Sonia Lorenzi. Lei ha partecipato al programma della De Filippi prima come corteggiatrice e poi come tronista scegliendo Emanuele Mauti. L’anno scorso, invece, ha partecipato al Gf Vip di Alfonso Signorini. Nelle ultime ore si sente molto parlare di lei perché ha preoccupato molto i suoi followers. Con un p0st su instagram ha fatto sapere di aver avuto un brutto malore e di essere stata portata d’urgenza in ospedale.

“Ho avuto un attacco, la paura che cresceva in modo esponenziale, il cuore letteralmente al collasso, la sensazione che fossi completamente separata dal mio corpo, la mia testa ha fatto davvero questo sul mio corpo?” Con queste parole l’ex Tronista di Uomini e Donne ha raccontato di aver avuto un forte attacco. Fortunatamente tutto è andato per il meglio e ora deve solo essere più serena e riposarsi. Subito sono arrivate i messaggi di vicinanza della redazione di Uomini e Donne e della sua conduttrice

