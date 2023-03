Pavê de limão com ganache na taça une o sabor azedinho e doçura do chocolate; aprenda

Confeiteira ensinou o passo a passo da receita. Culinária #013: Aprenda a fazer um pavê de limão com chocolate

Um pavê de limão com ganache de chocolate meio amargo é uma sobremesa muito rápida de fácil de fazer em casa e perfeita para servir em qualquer recepção. O doce une o sabor azedinho do limão em contraste com a doçura do chocolate, além da crocância da bolacha (confira a receita abaixo).

O Culinária #013 está na Temporada de Verão, com receitas leves, refrescantes e lindos cenários da Baixada Santista.

Em entrevista ao g1, a confeiteira Kendra Neves, do Bistrô Calixto, em Santos, no litoral de São Paulo, diz que as sobremesas mais rápidas de fazer e sem o uso do forno são perfeitas para o verão, já que não exigem tanto tempo na cozinha.

A sugestão da confeiteira é preparar um pavê de limão com ganache de chocolate meio amargo e apresentá-lo em tacinhas. “Dá esse contraste do chocolate meio amargo com o azedinho do limão”, fala Kendra.

Pavê de limão com ganache na taça feito pela confeiteira Kendra Neves, de Santos

Mariane Rossi/g1

A receita deve ser iniciada pelo creme de limão, misturando os três ingredientes. Depois, é a vez do ganache de chocolate, que pode ser derretido no microondas ou em banho maria. “No microondas, é mais simples. Você coloca de 30 em 30 (segundos)”, explica ela.

Com os dois preparos prontos, é a hora da montagem. A primeira camada é das bolachas e, depois, do creme de limão. Alterne os dois até o topo da taça, que deve ser finalizada com a ganache e as raspas de limão e/ou chocolate (veja a receita completa em vídeo, no início da reportagem, ou em texto abaixo).

Confeiteira Kendra Neves em entrevista a jornalista Mariane Rossi, do g1

Danilo Santos

Confira a receita:

Ingredientes

Creme

200 gramas de leite condensado

50 gramas de creme de leite

1 limão

Ganache

70 gramas de chocolate meio amargo

70 gramas de creme de leite

Montagem

6 unidades de bolacha maisena

Raspas de limão e de chocolate pra decorar

Modo de preparo

Para o creme, misture tudo em uma tigela e reserve.

Para o ganache, coloque o creme de leite e o chocolate em uma tigela em banho maria. Espere derreter e reserve. O mesmo processo pode ser feito no microondas.

Para a montagem, comece com uma camada de creme, coloque a bolacha, mais uma camada de creme e bolacha. Repita o processo mais uma vez.

Finalize com o ganache e leve para gelar por, no minino, duas horas.

Na hora de servir, finalize com raspas de limão ou de chocolate

Bom apetite!

