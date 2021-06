L’amore non ha confini e può andare oltre la memoria perduta. E’ accaduto a due sposi americani. Lui, affetto da Alzheimer, l’aveva dimenticata per sempre.

E’ assolutamente da vedere il video del loro matrimonio. Si sono sposati due volte perché lui l’aveva dimenticata. Non per colpa sua, ma per i danni provocati dall’Alzheimer che l’ha colpito in età giovanile.

Tutto può passare, scorrere, sbiadire. L’amore no: quello non si dimentica. Era una sera come tante, e Peter e Lisa Marshall, marito e moglie dal 2009, erano nella loro casa di Andover, nel Connecticut, a guardare la televisione. A un tratto sullo schermo è apparsa la scena di un matrimonio. «Facciamolo!», ha detto Peter. «Facciamo cosa?», ha risposto Lisa. Sorridendo dolcemente, lui ha indicato il programma in onda. «Vuoi che ci sposiamo?», ha quindi chiesto lei. «Sì».

A raccontarlo sul Corriere è il collega Alessandro Vinci.

A quel punto tutto è stato chiaro: l’uomo, che ha 56 anni e convive dal 2017 con una severa forma di Alzheimer precoce, si era completamente dimenticato delle nozze di dodici anni fa. Evidentemente però i suoi sentimenti più profondi nei confronti di Lisa non erano mai svaniti, da qui la necessità di una (nuova) proposta. E poco importa se il giorno dopo, come purtroppo prevedibile, se n’era già dimenticato.

