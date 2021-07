Paziente invasa dalle formiche. Nursind: “Scagionati infermieri, non fu colpa loro”.

Non fu colpa degli Infermieri. Andrea Bottega: “erano il capro espiatorio di un sistema sanitario che non funziona; formiche sul Paziente, responsabilità di altri”.

“La corsa ad individuare il capro espiatorio, come purtroppo spesso accade in Italia, alla fine si arresta di fronte alla veridicità dei fatti e all’incontestabilità delle sentenze. Quella appena emessa dal Tribunale partenopeo dà ragione agli infermieri che avevano fatto ricorso contro l’Asl Napoli centro 1, anche se non sana il danno reputazionale subito dai lavoratori”. E’ quanto dichiarato da Andrea Bottega, segretario nazione del Nursind.

Bottega commenta il verdetto emesso dal giudice del lavoro Roberto De Matteis sul caso delle formiche al reparto di Medicina dell’ospedale San Giovanni Bosco di Napoli. Pertanto ai colleghi Infermieri coinvolti “non può essere legittimamente mosso alcun addebito disciplinare”.

“Come abbiamo sempre sostenuto, il problema del reparto era noto e la Direzione sanitaria ne era a conoscenza. La cosa più grave e inaccettabile era poi che a pagare per tutte le inefficienze del sistema sanitario campano fosse soltanto il personale infermieristico. Questa sentenza finalmente ristabilisce la verità e riscatta chi è intervenuto tempestivamente per salvaguardare la salute della paziente” – chiosa Bottega.

“E’ a tutti gli effetti una sentenza molto importante anche perché fotografa in maniera puntuale i deficit e in generale una mala gestio che noi denunciamo da anni. Vale per gli standard di risorse nel reparto di Medicina che, come scrive il giudice, è ‘affetto da carenza di unita’ in organico del personale infermieristico’. Ma vale anche per la gestione dei ricoveri, delle pulizie e della struttura” – aggiunge il segretario del Nursind.

All’uopo si evince dalla sentenza che il “il datore di lavoro, nonostante le segnalazioni degli eventi verificatesi in precedenza, non è intervenuto per eseguire tempestivamente quelle opere, non solo di natura provvisoria, ma anche definitivamente risolutive, che consentissero di impedire alle formiche di penetrare nella stanza e spingersi fino ai letti”.

Senza ombra di dubbio “gli infermieri hanno svolto il loro lavoro, mentre le istituzioni avevano torto: è questo che dice il giudice. Rimane, però, da capire in capo a chi siano le responsabilità di quanto accaduto. Ora siamo noi a chiedere di andare fino in fondo. A questo punto, quindi, ci aspettiamo che la Regione non arretri in questa battaglia nell’interesse di tutti i cittadini” – conclude Marco Esposito, segretario provinciale Nursind Napoli.

Una sentenza che farà giurisprudenza e che sancisce finalmente i limiti delle responsabilità infermieristiche dirette ed indirette.

