Pazza Offerta Easy Jet: Viaggi nel week end in tutta Italia a 10 euro. Prezzi assurdi anche per Parigi e Londra. Acquista Ora

L’autunno è una stagione ideale per visitare una bella città d’arte, una metropoli ricca di eventi e iniziative o una capitale europea. Sono i viaggi citybreak, della durata di un weekend o di qualche giorno e possiamo tornare a programmarli in questa stagione grazie ai contagi sotto controllo, con vaccinazioni e Green pass. La situazione epidemica, infatti, è decisamente migliore rispetto allo scorso anno, in tutta Europa e soprattutto in Italia dove da settimane la curva dei contagi è in calo.

Solo il Regno Unito ha numero più elevato di casi, probabilmente per aver tolto tutte le restrizioni (anche la mascherina al chiuso), e magari se visitate Londra dovete prestare qualche attenzione in più. Nel resto d’Europa, tuttavia, possiamo viaggiare abbastanza tranquilli, naturalmente sempre osservando tutte le regole di sicurezza: Green pass, mascherina, distanziamento e igiene delle mani. Qui vi proponiamo le migliori offerte di voli low cost da easyJet per weekend nelle città europee in autunno. Ecco dove andare.

Voli low cost per i weekend d’autunno: le offerte di EasyJet da prendere subito per viaggi last minute

Se state programmando un citybreak o un weekend in una città italiana o europea per questo autunno, non dovete perdervi le ultime offerte di voli low cost dalla compagnia EasyJet.

Qui sotto vi segnaliamo i voli per viaggiare nel weekend, con partenza il venerdì e ritorno la domenica. EasyJet mantiene ancora l’opzione per il cambio di prenotazione del volo senza spese fino al 31 dicembre 2021. Il cambio di volo senza spese è consentito su tutti i voli attualmente in vendita e verso qualsiasi destinazione. Alle modifiche si applicano i termini e condizioni standard. Se la tariffa del nuovo volo è più alta, si dovrà pagare la differenza. Se invece la tariffa è più bassa non si avrà diritto ad alcun credito. Tutte le modifiche devono essere effettuate fino a 2 ore prima della partenza.

Viaggi last minute, I voli in offerta

Le migliori occasioni da EasyJet per viaggiare in un weekend d’autunno e fino a dicembre verso le città italiane ed europee. I voli in offerta in partenza dai principali aeroporti italiani.

Da Milano Malpensa segnaliamo i seguenti voli: per Brindisi da 29,98 euro (26-28 novembre); Catania da 29,98 euro (12-14 novembre); Palermo da 29,98 euro (12-14 novembre); Lamezia Terme da 29,98 euro (26-28 novembre); Barcellona da 30,48 euro (10-12 dicembre); Lussemburgo da 31,98 euro (26-28 novembre); Alghero da 33,98 euro (3-5 dicembre); Bari da 33,98 euro (12-14 novembre); Cagliari da 33,98 euro (26-28 novembre); Londra Luton da 34,54 euro (5-7 novembre); Napoli da 36,48 euro (17-19 dicembre); Olbia da 36,48 euro (17-19 dicembre); Marrakech da 36,98 euro (3-5 dicembre); Manchester da 38,54 euro (15-17 ottobre); Atene da 41,98 euro (10-12 dicembre); Londra Gatwick da 42,54 euro (15-17 ottobre).

Da Milano Linate sono in offerta i seguenti voli: per Londra Gatwick da 45,04 euro (10-12 dicembre); per Parigi Charles de Gaulle da 53,47 euro (12-14 novembre); Palermo da 66,98 euro (22-24 ottobre); Catania da 67,48 euro (15-17 ottobre).



Dall’aeroporto di Milano Bergamo partono i seguenti voli in offerta: per Parigi Charles de Gaulle da 50,97 euro (26-28 novembre); per Londra Gatwick da 59,04 euro (5-7 novembre); per Amsterdam da 62,83 euro (24-26 dicembre).

Dallo scalo di Roma Fiumicino sono in offerta i voli per: Nizza da 46,47 euro (26-28 novembre); Lione da 55,52 euro (3-5 dicembre); Basilea da 55,59 euro (19-21 novembre); Parigi Orly da 56,47 euro (26-28 novembre); Bristol da 57,54 (19-21 novembre); Nantes da 58,67 euro (3-5 dicembre).

Dall’aeroporto di Napoli partono i voli per: Milano Malpensa da 29,98 euro (17-19 dicembre); Catania da 33,98 euro (15-17 ottobre); Palermo da 33,98 euro (26-28 novembre); Torino da 38,98 euro (12-14 novembre); Nizza da 42,97 euro (15-17 ottobre).

Da Venezia Marco Polo sono in offerta i voli per: Nizza da 45,47 euro (12-14 novembre); Lione da 45,52 euro (3-5 dicembre); Amsterdam da 46,83 euro (17-19 dicembre); Parigi Charles de Gaulle da 48,97 euro (10-12 dicembre); Parigi Orly da 48,97 euro (26-28 novembre); Berlino Brandeburgo da 49,36 euro (3-5 dicembre).

Dall’aeroporto di Torino segnaliamo i voli per: Napoli da 40,98 euro (3-5 dicembre); last minute per Olbia da 221,48 euro (1-3 ottobre)

infine, da Pisa è in offerta un volo da 48,97 euro per un weekend a Parigi, dal 26 al 28 novembre, diretto a Orly.

L’articolo Pazza Offerta Easy Jet: Viaggi nel week end in tutta Italia a 10 euro. Prezzi assurdi anche per Parigi e Londra. Acquista Ora proviene da Più Viaggiare – Idee di viaggi e dove andare in vacanza.