pazzesca-caduta-di-gruppo-al-tour-de-france!-una-signora-con-un-cartello-colpisce-tony-martin-[video]

Incredibile caduta nella tappa inaugurale del Tour de France: a una quarantina di km dal traguardo, una signora distratta urta con un cartello Tony Martin e fa finire tutti a terra

Una brutta caduta rovina la tappa inaugurale del Tour de France 2021. Ancora una volta finiscono sotto accusa i tifosi, presenti a bordo strada, ad un passo dai ciclisti che per evitarli fanno davvero i salti mortali. Questa volta però, è stato praticamente impossibile. Una signora, girata di spalle, ha esposto il proprio cartello a favore di telecamera, sporgendosi troppo oltre sulla carreggiata: il gruppo di ciclisti in arrivo non ha potuto evitarla e Tony Martin l’ha centrata in pieno. La caduta del ciclista ha innescato un effetto domino che ha fatto cadere praticamente quasi tutti i corridori alle sue spalle. Fra i ciclisti inquadrati, molti dei quali doloranti, altri con le bici in pessime condizioni, ci sono Colbrelli, Van Aert, Alaphilippe e probabilmente anche il favorito Roglic.