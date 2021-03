Pazzesco Mediaset, Alessia Marcuzzi fa coming out. “Mi piacciono le donne, ecco con chi ho rapporti”. Fan sotto choc

Alessia Marcuzzi ha rivelato di essere interessata alle donne. Nell’ultimo periodo moltissimi vip stanno facendo coming out. Se gli uomini omosessuali già da tempo stanno combattendo per i loro diritti, adesso sembra essere arrivato anche il momento delle donne, che finalmente approdano in televisione. Stiamo entrando negli anni 2000 anche in Italia e, anche se una donna che ama un’altra donna fa ancora molto scalpore, almeno non diventa più motivo di imbarazzo o di vergogna. Anche la bisessualità sta diventando la normalità e i volti noti escono allo scoperto.

E’ il caso di Alessia Marcuzzi che ha sempre parlato della sua sessualità con molta gioia e libertà. La famosa presentatrice ha infatti ammesso più volte che il suo unico vizio è proprio il se**o. “Il se**o è l’unico vizio che ho. E credo che si veda, perché fisicamente sto bene. Starei sempre nuda, farei un calendario anche domani. Amo la mia fisicità anche se da ragazzina ero una specie di ‘cozza’: alta, rossa e con le lentiggini. Quando mi proposero di fare foto sexy fui entusiasta. Pensai: ecco la mia rivalsa” Parole importanti che esprimono un forte messaggio di body positivity.

Essere acerbe da ragazzine è normale. La consapevolezza del proprio corpo e la sicurezza in se stesse viene fuori col tempo. Soprattutto, ogni donna dovrebbe accettarsi per quello che è e capire che sono proprio i difetti a rendere un corpo unico e stupendo. Come le lentiggini di Alessia Marcuzzi, che tanto l’hanno resa insicura da piccola ma che poi sono diventate un dettaglio da mettere in risalto nei suoi nudi. Con la sicurezza è arrivato anche l’amore per il sesso e la voglia di provare esperienze intense e particolare. Proprio di queste ha parlato in un’intervista a Velvet Gossip.

“Sono una pazzerella. Amo stupire, sorprendere. Amo il brivido, detesto la routine. A volte mi prende un bisogno di libertà talmente forte da mollare tutto e partire anche solo un giorno, staccare dal mondo. E’ un modo per rigenerarmi e ritrovare la carica giusta”. Una carica che sicuramente è piaciuta molto a tutti gli uomini con cui è stata. O anche alle donne? Nell’intervista Alessia Marcuzzi ammette di essere attratta anche dal genere femminile: “Ho una parte maschile assai invadente. Sin da piccola ho sempre avuto un approccio molto virile alle cose. Ho, come tutte le donne, un lato saffico”.

Quindi la rivelazione bollente: “Provo un’istintiva attrazione per la bellezza femminile. Le donne, insomma, non mi lasciano del tutto indifferente soprattutto nel mio campo con molte colleghe bellissime”. Alessia Marcuzzi non ha specificato se si è già catapultata, nel corso della sua vita, in un rapporto sessuale con un’altra donna e soprattutto su chi possa essere questa “vip”. Quel che è certo è che non disdegna l’idea nel modo più assoluto. Per il momento, però, afferma di essere completamente fedele e di non aver bisogno di nuove emozioni sulla sfera sessuale: “Per ora sono devota solo al mio uomo. Non ho altre curiosità”. Che dopo tre matrimoni etero la aspetti la prima relazione omosessuale? E voi Che ne pensate? Fatecelo sapere sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi

