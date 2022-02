pazzesco-michelle-hunziker,-la-somma-che-ha-chiesto-a-tomaso-trussardi-per-il-mantenimento-ha-dell’incredibile.-ecco-quanto

Dopo un divorzio ci sono sempre degli aspetti legali ed economici da affrontare, ed è quello che sicuramente stanno facendo Michelle Hunziker e Tomaso Trussardo. Quando si parla di patrimoni importanti, si parla anche di mantenimenti importanti. La nota show girl, secondo la nostra giurisprudenza, ha diritto ad una somma mensile versata dal suo ex marito per il mantenimento suo e delle figlie. Una somma che si calcola in base alle entrate di lui. Ancora non si sa con precisione a quanto ammonta tale ‘tassa’, ma c’è già chi ha fatto i suoi calcoli sul bell’imprenditore.

Tomaso Trussardi dovrà corrispondere una bella cifra a Michelle Hunziker. Infatti la legge dispone che ciascun genitore è obbligato al mantenimento dei figli, in misura proporzionale al proprio reddito. In caso di separazione, il giudice dispone l’obbligo di corresponsione di un assegno di mantenimento, tenendo in considerazione i seguenti presupposti: attuali esigenze del figlio; tenore di vita tenuto dal minore in costanza di convivenza con entrambi i genitori; permanenza presso ciascun genitore; situazione reddituale dei genitori; valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti di ciascun genitore.

Con la legge del 2006 che ha introdotto l’affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, non è venuto meno l’obbligo di corresponsione dell’assegno di mantenimento, tenuto conto delle loro esigenze di vita e del contesto sociale e familiare cui appartengono.

Ai fini della determinazione dell’assegno è data dal nostro ordinamento rilevanza agli accordi liberamente sottoscritti dai coniugi e, se necessario, è il giudice a fissare la misura dell’assegno di mantenimento che uno dei genitori dovrà versare all’altro, valutando la capacità economica e considerando la complessiva consistenza del patrimonio. Ma vediamo nello specifico nel caso di Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi.

Per la coppia famosa, che ha scatenato un vero e proprio putiferio con la notizia del divorzio, è sicuramente l’imprenditore ad avere il patrimonio più alto e quindi a dover elargire l’assegno di mantenimento alla ex moglie e alle bambine, Sole e Celeste. Nonostante Michelle Hunziker abbia una carriera avviata nel mondo dello spettacolo che sicuramente le porta soddisfacenti guadagni, probabilmente il suo conto in banca non si avvicina neanche a quello di Tomaso Trussardi. Lui è amministratore delegato della casa di moda che porta il suo nome e vanta un patrimonio di 300-400 milioni circa.

Pare che l’azienda Trussardi fatturi almeno 150 milioni di euro all’anno. In base a questi dati, si può valutare all’incirca la somma che spetta a Michelle Hunziker e alle bambine, per assicurare loro di continuare a vivere nell’agiatezza. Ebbene, Tomaso Trussardi dovrà probabilmente corrispondere all’incirca 10mila euro al mese. Un mantenimento consistente, come del resto è consistente il suo patrimonio. E’ da vedere l’accordo prematrimoniale fatto dai coniugi, ma sicuramente, fino al raggiungimento della maggiore età di Sole e Celeste, la bella show girl godrà dei benefici della casa Trussardi.

