PCT e Riforma del processo civile: da oggi cambiano le attestazioni di conformità

Il decreto legislativo 149/2022 ha dato attuazione alla legge delega n. 206/2021 di riforma del processo civile. La riforma prevede, tra l’altro, la modifica delle Disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile, cui è stato aggiunto il Titolo V-ter Disposizioni relative alla giustizia digitale. N.B.: la legge 29 dicembre 2022 n. 197 (legge di bilancio) con l’art. 1 comma 380 lettera a), ha apportato modifiche all’art. 35 D.lgs. 149/2022 modificando l’entrata in vigore di alcune delle disposizioni del decreto legislativo 149/2022, anticipandole dal 30 giugno 2023 al 28 febbraio. A seguire, le novità relative alle attestazioni di conformità a seguito delle modifiche che entreranno in vigore dal 28 febbraio 2023.

Vittorio Ferla