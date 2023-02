PDK: Nga marrëveshja finale me njohje në qendër – në marrëveshje të përkohshme me Asociacion në qendër

Në një komunikatë për media, Partia Demokratike e Kosovës (PDK), ka thënë se nga marrëveshja finale me njohje në qendër është arrirë marrëveshja e përkohshme me Asociacion në qendër..

“Partia Demokratike e Kosovës e cilëson si mundësi të humbur për Republikën e Kosovës pranimin e propozimit evropian nga ana e Kryeministrit Kurti, i cili dokument është i pamjaftueshëm për arritjen e qëllimeve shtetërore të vendit tonë”, ka thënë PDK-ja.

“Kryeministri Kurti hoqi dorë nga qëndrimet dhe kushtet e tij para interesave personale dhe ambicieve për të qëndruar në pushtet. Ndërkaq, si rrjedhojë, Kosova humbi njohjen e ndërsjellë me Serbinë, ndërsa fitoi Asociacionin e Komunave me shumicë serbe”, ka shtuar PDK.

Partia opozitare ka theksuar se “në propozimin zyrtar nuk flitet për njohjen nga pesë vendet mos-njohëse të BE-së, nuk flitet për hapjen e rrugës drejt anëtarësimit në NATO, as për marrjen e statusit kandidat për anëtarësim në BE”.

“Përkundrazi, aty flitet për kompetenca të zgjeruara për komunitetin serb, që rrezikojnë të qojnë drejt autonomisë substanciale dhe, po ashtu, flitet për statusin e veçantë për Kishën Ortodokse Serbe në Kosovë, që rrezikon të qojë drejt ekstra-territorialitetit”.

Tutje në komunikatë PDK-ja ka potencuar se e ka inkurajuar kryeministrin Kurti që të koordinohet me aleatët ndërkombëtarë në lidhje me marrëveshjen finale me njohjen e ndërsjellë në qendër.

Mes tjerash PDK-ja ka theksuar se kryeministri ka injoruar çdo ndihmë e këshillë që i është dhënë “dhe kokë më vete e në kundërshtim me interesat afatgjate të Republikës së Kosovës, përmes veprimeve dhe politikave të gabuara, degradoi pakthyeshëm procesin e dialogut”.

“Rrjedhimisht, ai mundësoi zëvendësimin e marrëveshjes finale me njohjen e ndërsjellë në qendër me një marrëveshje të përkohshme me Asociacionin në qendër. Pikërisht, ashtu siç ka synuar Serbia në këtë proces të dialogut”, thuhet tutje në komunikatën për media të PDK-së.

The post PDK: Nga marrëveshja finale me njohje në qendër – në marrëveshje të përkohshme me Asociacion në qendër appeared first on Dukagjini.

The post PDK: Nga marrëveshja finale me njohje në qendër – në marrëveshje të përkohshme me Asociacion në qendër appeared first on Dukagjini.

Vito Califano