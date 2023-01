Peão de fazenda morre após ser prensado contra coqueiro por boi

Acidente aconteceu na zona rural de Xambioá, no Bico do Papagaio. Vítima tinha 29 anos e tentava laçar o animal antes do acidente. Polícia Militar e perícia estiveram no local do acidente

Divulgação

Um peão de 29 anos morreu após ser atingido por um boi enquanto tentava laçá-lo. O animal correu atrás da vítima e a prensou contra um coqueiro. O acidente aconteceu em uma fazenda na zona rural de Xambioá, no Bico do Papagaio, na quinta-feira (26).

Hosano Filho de Sousa Matias e outros peões estavam no pasto tocando um boi para o curral. Testemunhas disseram à Polícia Militar (PM) que ao ser laçado, o animal correu atrás do homem e o prensou contra as árvores. Com o impacto, o peão morreu na hora.

A PM informou que a vítima sofreu lesões na cabeça, tórax e apresentava sangramentos no ouvido, nariz e boca.

LEIA TAMBÉM:

Espécie de escorpião considerada uma das mais perigosas é encontrada em Gurupi; saiba como evitar o animal dentro de casa

Bicharada solta: g1 Tocantins relembra histórias curiosas de animais que viralizaram em 2022

Câmeras flagram onça-pintada entrando em chácaras para caçar galinhas e outros animais domésticos

Cobra de um metro e meio é encontrada dentro de casa em Colinas do Tocantins

A perícia esteve na fazenda e o corpo de Hosano foi levado para o Instituto Médico Legal de Araguaína. A Delegacia de Xambioá está investigando o caso, mas segundo informações preliminares da Polícia Civil, não há indícios de crime.

Veja mais notícias da região no g1 Tocantins.

Ufficio Stampa