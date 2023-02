Peça ‘O Homem é o único animal que ainda ri’ é atração em Poá neste fim de semana

Apresentação do Coletivo Absurdo será nesta sexta-feira (24) e sábado (25) no Espaço Opereta. A classificação indicativa é de 14 anos e os ingressos antecipados estão à venda no local. Coletivo do Absurdo apresenta o espetáculo “O Homem é o único animal que ainda ri” neste fim de semana em Poá

Fabrício Augusto

O Coletivo do Absurdo apresenta nesta sexta-feira (24) e sábado (25), às 20h, o espetáculo “O Homem é o único animal que ainda ri”. As apresentações serão no Espaço Opereta e a classificação indicativa é de 14 anos. Os ingressos antecipados já estão à venda no local.

A peça é uma adaptação do texto “A história é uma Istória”, de Millôr Fernandes, que mostra a evolução do homem de forma crítica e reflexiva, questionando e revivendo a história por diversas perspectivas.

A produção torna o conhecimento histórico acessível e desmistificado para os espectadores através da linguagem do Teatro do Absurdo e com um texto provocativo e informal, com muito sarcasmo e ironia. A direção é de André Antero.

Os ingressos antecipados custam R$ 15,00 e na porta o valor será R$ 20,00, sendo meia entrada para estudantes, idosos 60+ e pessoas com deficiência.

O Espaço Cultural Opereta fica na Rua Dr. Emílio Ribas, 168 – Vila Sopreter, Poá.

Assista a mais notícias sobre o Alto Tietê

Mata