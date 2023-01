Peça teatral amapaense vai narrar acontecimentos 19 anos depois do último livro de Harry Potter

Espetáculo está marcado para os dias 16 e 17 de agosto, no Teatro das Bacabeiras. Adaptação amapaense vai regionalizar história original que é inglesa. Peça teatral ‘Harry Potter e o Herdeiro Amaldiçoado’ será nos dias 16 e 17 de agosto, em Macapá

Inspirada na peça londrina que contou os acontecimentos 19 anos depois de “Harry Potter e as Relíquias da Morte”, um grupo amapaense de teatro propõe uma adaptação do espetáculo que virou sucesso no Reino Unido e bateu recorde de bilheteria na Broadway. A apresentação acontece nos dias 16 e 17 de agosto, às 20h, no Teatro das Bacabeiras, no Centro de Macapá.

Intitulado “Harry Potter e o Herdeiro Amaldiçoado: A Oitava História Dezenove Anos Depois”, a peça do grupo “O Beco Teatral e o Projeto Literar Amapá” segue a estrutura do espetáculo londrino, com os protagonistas da saga mais velhos e focando a aventura nos filhos do feiticeiro.

De acordo com um dos diretores da peça, Iury Laudrup, o trabalho foi regionalizado.

“Nosso trabalho é adaptar, uma vez que a peça original tem mais de 5 horas de duração. Então, encurtamos a história e regionalizamos o roteiro para que nossa peça tenha sua própria identidade”, ressaltou.

O espetáculo amapaense conta com oito personagens no elenco principal e 12 pessoas na produção e terá uma hora e meia de duração.

Os ingressos para o espetáculo podem ser adquiridos antecipadamente em três postos de vendas na Zona Central da capital, ao preço de R$ 15 + um quilo de alimento não perecível.

História

A montagem teatral continua a história de Harry Potter de onde o sétimo e último volume da saga de J.K. Rowling parou, com um enredo envolvendo um Harry adulto e o seu filho do meio, Alvo Severo. Ele também é pai de Tiago Sirius, o mais velho, e de Lília Luna, a caçula.

Agora, Potter é um funcionário sobrecarregado de trabalho no Ministério da Magia, com três crianças em idade escolar. Ele “lida com um passado que se recusa a ficar no lugar ao qual pertence”, diz um texto sobre a peça.

Enquanto isso, Alvo, assim chamado em homenagem ao antigo diretor de Hogwarts e mentor de Harry, Alvo Dumbledore, se esforça para lidar com o peso do legado da família.

Serviço

“Harry Potter e o Herdeiro Amaldiçoado: A Oitava História Dezenove Anos Depois”

Datas: 16 e 17 de agosto

Local: Teatro das Bacabeiras (Rua Cândido Mendes, 1087 – Centro)

Ingressos: R$15 + um quilo de alimento não perecível

Postos de Venda: Livraria Acadêmica (Macapá Shopping – Piso L2); Amapanime Space (Avenida Vereador Orlando Pinto, Nº: 640F – Santa Rita); Parada do Cachorro Quente (Rua Odilardo Silva, Nº: 2289 – Centro)

Informações: (96) 98128-4949 / (21) 96979-6812

Vittorio Ferla