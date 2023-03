Pechino Express 2023, è tutto pronto: ecco i concorrenti delle nostre regioni

Bologna, 6 marzo 2023 – È tutto pronto per Pechino Express 2023. Il prossimo giovedì 9 marzo comincerà l’amatissimo travel reality con un cast d’eccezione. Ecco tutte le novità e quali sono le coppie nostrane di questo lungo viaggio verso l’Oriente.

Pechino Express 2023: quando inizia

La prima puntata andrà in onda questo giovedì 9 marzo alle ore 21.15. Alla conduzione ci sarà come consueto Costantino della Gherardesca, accompagnato in questa edizione da Enzo Miccio.

Dove vederlo

Le dieci puntante andranno in onda su Sky Uno e in streaming su Now Tv.

Le coppie di Pechino Express 2023

In questo lungo viaggio gareggeranno nove coppie di vip. Tra i nostrani troviamo la riccionese Martina Colombari, Federica Pellegrini da Mirano (Venezia), con il suo pesarese Matteo Giunta; e ancora: la ravennate Barbara Prezia e l’anconetano Andrea Belfiore. Ecco tutte le coppie di Pechino Express 2023:

Giorgia Soleri e Federippi formano la coppia “ Le Attiviste”

Alessandra Demichelis e Lara Picardi “ Gli Avvocati”

Joe Bastianich e Andrea Belfiore sono “ Gli Italo Americani”

Dario e Caterina Vergassola “ Gli Ipocondriaci”

Martina Colombari e Achille Costacurta sono “ Mamma e Figlio”

Federica Pellegrini e Matteo Giunta compongono “I Novelli Sposi”

Carolina Stramare e Barbara Prezia sono “ Le Mediterranee ”

” Salvatore Schillaci e Barbara Lombardo formano “I Siculi ”

” Maria Rosa Petolicchio e Andrea Di Piero “Gli Istruiti”

Le tappe del viaggio

L’itinerario di quest’anno è ‘La via delle Indie’, un viaggio verso l’Oriente che comincerà a Mumbai, in India. A seguire il Borneo Malese e infine ultima tappa Cambogia, dove c’è il traguardo finale.

valipomponi