Pechino Express 2023 prima puntata, tappe ed eliminati: cos’è successo

Mumbai. Con zaino in spalla tra il caos della città, il caldo e gli odori dell'India, i concorrenti della decima edizione di Pechino Express hanno iniziato il loro lungo viaggio di 8 mila chilometri verso l'Oriente e con un solo euro al giorno per spostarsi.

Qui nella città di Mumbai le Attiviste, gli Avvocati, gli Istruiti, le Mediterranee, gli Ipocondriaci, i Novelli Sposi, gli Italoamericani, i Siculi e Mamma e figlio hanno dovuto recuperare i primi strumenti essenziali per il viaggio. E con l’aiuto di un indiano sono riusciti a recuperare mappa e radio. Ecco com’è andata la prima puntata andata in onda ieri, 9 marzo.

Pechino Express puntata del 9 marzo: Mumbai

Prima del ‘95 era conosciuta come Bombay, oggi Mumbai è la più grande città dell’India, capitale dello stato di Maharashtra e centro economico e cosmopolita del territorio.

Città affollata, vasta metropoli, punto d’incontro tra passato e modernità indiana, Mumbai è il punto di partenza delle 9 coppie di Pechino Express 2023, guidate dal conduttore Costantino della Gherardesca e da Enzo Miccio.

I primi strumenti di viaggio

Qui i concorrenti hanno dovuto da subito recuperare i primi strumenti di viaggio nascosti nella città con l’aiuto di un indiano. Per trovarlo i concorrenti hanno dovuto rispondere ad alcune domande sulla storia dell’India; dopodiché, ottenuta la mappa, hanno dovuto preparare un pasto all’indiano per ottenere la radio.

Poi via alla ricerca della seconda persona; stavolta, però, le coppie hanno dovuto trovare passaggi da gente locale e affrontare sfide più complesse, come setacciare la curcuma e recapitarne un sacchetto da 15 kg a Costantino della Gherardesca.

La prova di immunità

La prima prova di immunità, che prevede la colorazione di una vacca, qui un rito religioso. La missione è stata vinta da Martina Colombari e Achille Costacurta, ovvero Mamma e Figlio. Pertanto, loro si salvano.

Federica Pellegrini si sposa di nuovo

Tra un’avventura e un’altra, i Novelli Sposi Federica Pellegrini e Matteo Giunta sono stati nuovamente sposati da una famiglia locale con un rito matrimoniale indiano. “Siamo a posto anche in India”, commenta il pesarese Giunta, tra le risate della campionessa.

L’arrivo a Satara

La prima tappa, invece, è stata vinta da Carolina Stramare e Barbara Prezia, ovvero Le Mediterranee che per prime hanno raggiunto il tappeto rosso. Ecco l’ordine di arrivo:

Mediterranee

Avvocati

Novelli Sposi

Siculi

Istruiti

Italoamericani

Attiviste

Ipocondriaci

Qui le Mediterranee decidono di salvare le Attiviste eliminando, di fatto, gli Ipocondriaci. Tuttavia, Tuttavia, il regolamento prevede nessuno può essere eliminato nella prima puntata. Pertanto, tutte le nove coppie in gara proseguono il loro percorso tra Borneo Malese e Cambogia.

Le tappe

Dopo Mumbai i concorrenti proseguiranno il viaggio verso il Kerala, terra ricca di culture antichissime; dopodiché direzione Borneo Malese, dove le coppie incontreranno specie di animali uniche al mondo. Via verso Phnom Penh, in Cambogia. Infine, Angkor, sito archeologico tra i più famosi al mondo e tappa finale del viaggio.

Dove vedere le prossime puntate

Pechino Express va in onda su Sky Uno e in streaming su Now Tv tutti i giovedì alle 21.15.

