pechino-express,-nuova-edizione-su-sky:-spunta-il-nome-della-prima-coppia

Fervono i preparativi per la nuova edizione di Pechino Express. Il format non andrà più in onda su Rai Due: è stato ufficialmente acquistato da Sky. Le nuove puntate non saranno disponibili prima del 2022. Un ritardo necessario a causa del Coronavirus: con una pandemia in corso non è facile viaggiare in giro per il mondo, prendere passaggi e chiedere ospitalità per la notte. Non è semplice e non è neanche possibile, per tutte le misure anti-Covid in vigore.

In questo periodo gli autori di Pechino Express stanno lavorando per realizzare una edizione in piena sicurezza, nel rispetto delle regole per il Coronavirus. In attesa di avere una data certa dell’inizio delle registrazioni la produzione ha già chiarito che il conduttore resterà Costantino della Gherardesca nonostante il passaggio di rete. Il settimanale Nuovo ha invece spifferato la probabile prima coppia della nuova edizione. Molto probabilmente il nome dello show muterà in Pekin Express.

A quanto pare potremo vedere insieme, a Pechino Express, Nino Formicola e Franco Terlizzi. Il comico e il pugile si sono conosciuti all’Isola dei Famosi nel 2018 e in Honduras è nata una grande amicizia che dura ancora oggi. Un’amicizia speciale che, sembra, porterà Nino e Franco a prendere parte alla nuova edizione di Pechino Express.

In questi giorni Franco Terlizzi, padre dell’ex Grande Fratello Michael, sta allenando Nino Formicola. Il puglie non ha svelato il motivo di tanto impegno senza svelare al giornale troppi dettagli:

“Voglio che Nino sia preparato perché presto potrebbe arrivare per noi una sfida da affrontare in coppia”

Secondo le fonti consultate dal settimanale Nuovo Nino e Franco sarebbero in lizza proprio per partecipare a Pechino Express ma per il momento Formicola e Terlizzi preferiscono non sbilanciarsi troppo.

I due sono molto concentrati sul loro allenamento quotidiano: venti minuti di corsa, ginnastica a corpo libero e boxe. Per l’artista un bel cambiamento visto che è stato fermo a lungo complice pure l’emergenza Coronavirus.

Pechino Express sarebbe il secondo reality show per entrambi: come già ribadito Franco Terlizzi e Nino Formicola hanno già partecipato all’Isola dei Famosi nel 2018, nell’edizione vinta proprio dal comico.