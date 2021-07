pechino-express-su-sky:-quando-va-in-onda,-percorso,-conduttore-e-cast

L’itinerario scelto per la nuova edizione dell’adventure game cambierà a causa di una guerra in corso? Il retroscena

Dopo otto stagioni in Rai, Pechino Express è ufficialmente sbarcato su Sky con un cambio di nome in Pekin Express. Si tratta di una delle principali novità per la prossima stagione della rete satellitare, come annunciato anche durante la conferenza stampa di presentazione dei palinsesti. L’azienda cerca una nuova fase di rilancio dopo i mesi difficili a causa del Covid-19. La costruzione organizzativa si è rivelata piuttosto difficoltosa, resa difficile anche dalla situazione pandemica. Quando va in onda Pekin Express? Come riportato dal portale Blogo, la nuova edizione dell’adventure game dovrebbe essere registrato nel prossimo autunno.

Le intenzioni sarebbero quelle di produrlo fra settembre e ottobre. Il percorso sarebbe stato scelto, ma c’è un grande problema. Secondo indiscrezioni, i concorrenti di Pekin Express dovrebbero viaggiare fra Giordania e Israele. Prima di confermare questa scelta, però, bisognerà valutare la situazione conflittuale in corso in quei territori. Alla conduzione di Pechino Express ritroveremo Costantino della Gherardesca che sarà al timone del reality per l’ottava volta consecutiva. Sul cast di Pekin Express ancora tutto tace, sebbene da qualche settimana circolano alcuni nomi.

Sulle colonne di Libero, Francesco Fredella ha parlato di una clamorosa indiscrezione. Potrebbero prendere parte alla nona edizione Antonino Spinalbese e Gustavo Rodriguez, rispettivamente il compagno e il padre di Belen Rodriguez. Al momento non c’è nulla di ufficiale. Intanto le voci circolano e si parla di un possibile debutto in televisione per l’attuale fidanzato della showgirl argentina che tra pochi giorni diventerà padre per la prima volta di una bambina. Se andrà effettivamente così lo scopriremo presto, dal momento che tra qualche mese inizieranno le registrazioni.

La macchina organizzativa, comunque, è già in modo da qualche tempo. In una recente intervista rilasciata a CasaChi Nino Formicola ha svelato di essere stato contattato dalla produzione. Insieme a lui anche Franco Terlizzi. Entrambi sono stati naufraghi dell’edizione numero tredici de L’Isola dei Famosi nel 2018 su Canale 5, che ricorderemo per la presenza come inviato in Honduras di Stefano De Martino. Il comico, noto come Gaspare del duo Zuzzurro e Gaspare, ha riferito di avere declinato l’invito svelando di non esserne all’altezza.