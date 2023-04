Pedágio com sistema de cobrança automática entra em operação na rodovia Rio-Santos

Veja como vai funcionar e como fazer o pagamento. Rodovia Rio-Santos adota novo tipo de pedágio

Entra em operação nesta sexta-feira (31) um pedágio com sistema de cobrança automática na rodovia BR-101, conhecida como Rio-Santos.

O sistema de cobrança free flow não requer a parada do veículo em uma praça de pedágio, o que permite que os motoristas passem pela pista sem interrupções. Ele funciona em três trechos da rodovia, todos no trecho fluminense: Mangaratiba (km 477); Itaguaí (km 414); e Paraty (km 538).

O free flow é um sistema de pagamento de livre passagem similar ao que já existe hoje no formato automático nas praças de pedágios, por adesivos eletrônicos ou “tags”. Segundo a CCR, os preços para automóveis são os seguintes:

entre 6h de 2ª feira e 18h de 6ª feira: R$ 4,10

entre 18h de 6º feira às 6h de 2º feira (fins de semana e feriados): R$ 6,80

E se o motorista não tiver uma tag?

O carro do motorista é identificado via tag ao passar pelos equipamentos instalados na via. A partir disso, a cobrança é feita automaticamente conforme a tag utilizada da mesma forma que já acontece nas pistas de cobrança automática das praças tradicionais.

Apesar disso, o uso da tag não é obrigatório. Se o motorista não tiver uma em seu veículo, o carro será identificado pela placa, através das câmeras instaladas nos trechos. Depois, o pagamento deverá ser feito em até 15 dias pelo site ou app da CCR RioSP ou WhatsApp pelo telefone (11) 2795-2238

O motorista que não tiver tag e não pagar dentro do prazo será penalizado com uma infração grave e 5 pontos na carteira de habilitação, além de multa no valor de R$ 195,23.

