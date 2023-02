‘pedal-do-amor’:-ciclista-de-araraquara-vai-pedalar-12h-seguidas-com-objetivo-de-arrecadar-fundos-para-tratamento-da-filha

Adriano dará início à missão às 5h e seguirá até as 17h. Ação será realizada no ‘Circuito Damha’, neste domingo (19), e tempo será cumprido em dezenas de voltas num percurso de 4,2km. Ciclista de Araraquara vai pedalar 12h para arrecadar fundos para tratamento da filha

Adriano Concion/Arquivo Pessoal

Motivado pela solidariedade e pelo amor, um pai ciclista de Araraquara (SP) vai pedalar por 12 horas, no domingo (19), com o objetivo de arrecadar fundos para ajudar no tratamento oncológico da filha. A menina de 11 anos está sendo atendida no Grupo de Apoio ao Adolescente e à Criança com Câncer (GRAACC), em São Paulo.

Compartilhe no WhatsApp

Compartilhe no WhatsApp

Adriano Concion e o grupo de ciclistas Tinkers darão início à missão às 5h e seguirão até as 17h. Batizada de ‘Pedal do Amor’, a ação será realizada no ‘Circuito Damha’ e eles darão voltas no percurso que tem 4,2 km de extensão durante às 12 horas.

“A gente já faz esse pedal há alguns anos, sempre voltado pra alguma ação social. Fizemos pra arrecadar cesta básica, brinquedos pro Natal e para o Dia das Crianças. E agora, falando com os amigos, eles falaram ‘vamos fazer um pedal pra arrecadar dinheiro’ pra ajudar um pouco no custo de hospedagem, alimentação, combustível que estamos tendo”, explicou.

Durante o período, outros ciclistas podem se juntar ao grupo. O ponto de apoio estará montado em um posto de combustíveis na Rua Ettore Berti. As pessoas que queiram contribuir com a causa de alguma forma podem ir até o local ou fazer doações pela chave PIX de Concion, 16 992116469 (celular).

Trajeto que Concion irá pedalar por 12h no domingo (19) em Araraquara

Reprodução/Google Maps

Descoberta da doença

Adriano Concion trabalha como representante farmacêutico e tem o esporte em sua vida há cerca de 30 anos. Ele e a família foram surpreendidos com o diagnóstico da menina no mês passado e, desde então, travam uma luta contra o tempo em busca do tratamento adequado.

“No início do ano saiu um galinho na cabeça da minha filha e aí a gente descobriu ser um tumor, mas ele é tratado de uma forma expansiva que eles chama de ‘histiocitose’. Nós ficamos internados duas semanas em Araraquara e depois fomos transferidos para São Paulo, onde foi feito o diagnóstico e está fazendo o tratamento”, contou.

Ciclista de Araraquara vai pedalar 12h para arrecadar fundos para tratamento da filha

Adriano Concion/Arquivo Pessoal

Lolo, como é carinhosamente chamada, fez na sexta-feira (17), a segunda sessão de quimioterapia. A previsão dos médicos é que nessa fase inicial a menina passe por mais quatro sessões, totalizando seis.

“É uma doença que é tratada a princípio com a quimio e em Araraquara nós íamos fazer a cirurgia, mas quando veio a biópsia, o neurocirurgião resolveu fazer o encaminhamento pro GRAACC”, disse.

“O que é comum dessa doença é invadir a parte neurológica e a criança começar a ter uma dor de cabeça, visão dupla, desmaios. Mas, no caso dela, ele [tumor] bateu no osso do crânio, invadiu um pouco, mas aí ele achou um espaço pro couro cabeludo e saiu para parte externa, foi quando saiu esse galinho na cabeça dela”, completou.

Pedal do amor

‘Pedal do Amor’ será realizado em Araraquara em prol de tratamento contra o câncer

Reprodução

Diante da necessidade de viajar à capital toda semana por conta do tratamento da filha, Concion viu o orçamento da família estourar.

“Os amigos já faziam esse pedal e agora a gente se deparou com essa situação na nossa família, foi de onde surgiu a ideia da arrecadação financeira”, explicou.

“Normalmente a gente divide essas horas em pedaladas de 50 quilômetros. Então, normalmente, a cada 12 voltas, a gente para, reabastece as garrafinhas de água, vai ao banheiro e volta de novo”

Em junho de 2021, o grupo fez um pedal no mesmo local da meia-noite até às 17h, totalizando 100 voltas. “Foi uma volta para cada cesta básica arrecadada”, lembrou.

Grupo de ciclistas de Araraquara pedalou mais de 15h para arrecadar cestas básicas

Adriano Concion/Arquivo Pessoal

Dessa vez, eles resolveram iniciar com o dia amanhecendo por conta do carnaval. “Tem muita gente dirigindo pela cidade, pode ficar arriscado pedalar à noite. No total vai dar umas 10 horas de pedal e 2h de parada, pensando que cada parada leva 10 minutos para abastecer as coisas, usar um banheiro e partir de novo”, explicou.

Concion disse que não há uma meta de valor para ser arrecadado. Segundo ele, qualquer quantia que vier será bem-vinda. “Pode dar R$ 1, R$ 10, R$ 0,50 ou R$ 50. A gente sabe que as pessoas estarão fazendo com amor, por isso o nome ‘Pedal do Amor'”.

“A gente tem recebido muito amor das pessoas, carinho, oração, e a gente sabe que isso vai além da ajuda financeira. A gente consegue sentir essa energia e o carinho que as pessoas sentem nessa causa e por outras que a gente já fez”, completou.

Sobre a preparação para o desafio, o ciclista amador contou que há tempos vem fazendo os chamados ‘pedais de resistência’ e que o preparo vem dos anos de pedal.

“Fiz mais de 50 vezes o Caminho da Fé, cada vez saindo de um lugar. Também participei de algumas provas. A preparação foi feita ao longo dos anos”, revelou.

Concion finalizou dizendo que ele e o grupo esperam outros ciclistas durante as 12 horas de pedal. “Quem quiser chegar, é só ir! A pessoa pratica uma atividade física e faz a doação, se puder”.

Ciclista de Araraquara vai pedalar 12h para arrecadar fundos para tratamento da filha

Adriano Concion/Arquivo Pessoal

Veja mais notícias da região no g1 São Carlos e Araraquara.

Vittorio Ferla