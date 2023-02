Pedestre atropelado por carro na Anhanguera, em Campinas, é levado de helicóptero ao HC

Trecho do km 94 da pista sentido capital precisou ser bloqueado para atendimento. Equipe resgata vítima de atropelamento na Anhanguera, em Campinas

Luiz Gustavo / Arquivo Pessoal

Um pedestre ficou gravemente ferido após ser atropelado por um carro na marginal da Rodovia Anhanguera (SP-330), em Campinas (SP), na tarde desta quarta-feira (15).

O acidente foi por volta das 15h30 no km 94 da pista sentido capital e a vítima precisou ser socorrida e levada ao Hospital de Clínicas da Unicamp (HC) pelo helicóptero Águia, da Polícia Militar. Detalhes sobre o estado de saúde e o motivo do acidente não foram divulgados até esta publicação.

A concessionária CCR Autoban informou que houve reflexos no trânsito após o acidente por conta do bloqueio na pista, que durou uma hora. Siga, em tempo real, a situação do trânsito na rodovia.

Vito Califano