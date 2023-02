Pedestre de 56 anos morre após ser atropelado por veículo em estrada vicinal, em Sagres

Homem estava caminhando sobre a faixa da estrada vicinal SPA-570/294, quando foi atingido pelo carro. Veículo atingiu o pedestre no km 007,800 por volta das 20h deste domingo (12)

Polícia Rodoviária

Um homem, de 56 anos, morreu após ser atingido por um veículo na noite deste domingo (12), na estrada vicinal SPA-570/294, em Sagres (SP).

Segundo informações da Polícia Rodoviária, no início da operação Pré-Carnaval, a equipe foi acionada para atender um acidente de trânsito com vítima no km 007,800. No local, constataram que um veículo, com placas Osvaldo Cruz (SP), que transitava no sentido Osvaldo Cruz a Sagres, atropelou um pedestre que estava sobre a faixa de trânsito.

O homem, morador de Sagres, foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros no local e encaminhado ao Pronto-socorro de Osvaldo Cruz, porém chegou sem vida na unidade.

O condutor do veículo, um homem de 30 anos, também morador de Sagres, não se feriu.

Ainda de acordo com a Polícia, chovia no momento do acidente e o carro foi periciado, a fim de auxiliar na apuração dos fatos.

O trânsito no local não foi interditado e a ocorrência foi apresentada na Delegacia de Polícia Civil de Adamantina (SP).

Vittorio Ferla