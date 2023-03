Pedestre morre ao ser atropelado por veículo no acostamento da Rodovia Arlindo Béttio

Motorista do automóvel, um homem de 45 anos, realizou o teste do etilômetro, cujo resultado negou a ingestão de álcool, em Euclides da Cunha Paulista (SP). Um homem, de identidade desconhecida, morreu ao ser atropelado na SP-613, em Euclides da Cunha Paulista (SP)

Polícia Rodoviária

Um homem, de identidade desconhecida, morreu na noite desta segunda-feira (27), após ser atropelado por um veículo no acostamento da Rodovia Arlindo Béttio (SP-613), em Euclides da Cunha Paulista (SP).

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, a equipe foi acionada para atender um acidente de trânsito na altura do km 51,700.

Ao chegar no local, os policiais constataram que o motorista de um automóvel com placas de Terra Rica (PR), atropelou um pedestre que transitava na faixa de rolamento da pista leste.

A vítima, um homem de aproximadamente 40 anos, não portava nenhum documento de identificação. Ele chegou a ser socorrido ao Hospital Estadual de Primavera, em Rosana (SP), mas não resistiu aos ferimentos e faleceu.

O motorista do veículo, um homem de 45 anos, realizou o teste do etilômetro, cujo resultado negou a ingestão de álcool.

A perícia esteve no local do acidente e o carro foi periciado.

A ocorrência foi apresentada na Delegacia de Euclides da Cunha Paulista.

Vittorio Rienzo