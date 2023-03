pedestre-morre-atropelado-na-rodovia-mogi-dutra

Acidente foi na altura do km 41,100, por volta das 8h30 deste domingo (12). Segundo a Polícia Rodoviária, motorista não estava alcoolizado e contou que atingiu a vítima após perder controle da direção. Um homem morreu atropelado na manhã deste domingo (12) na altura do km 41,100 da Rodovia Mogi-Dutra. De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual, a vítima praticava atividades físicas no acostamento quando foi atingida.

O pedestre estava sem documentos, mas segundo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), tinha aproximadamente 45 anos. Ele teve múltiplas fraturas e a morte foi confirmada ainda no local.

O condutor do veículo relatou à polícia que bateu em algo, perdeu o controle da direção e acabou atingindo o pedestre. Ele prestou apoio e passou pelo teste de etilômetro, que apontou negativo para o consumo de bebida alcoólica.

No início da tarde o trânsito no local estava normalizado. O caso foi apresentado na Central de Polícia Judiciária.

