Pedestre morre atropelado por caminhão na Via Dutra, em Piraí; vítima foi decapitada, diz PRF

Acidente aconteceu na pista sentido São Paulo, aproximadamente 6 km depois da subida da Serra das Araras. Um pedestre morreu atropelado por um caminhão no fim da noite de quinta-feira (3) em um trecho da Via Dutra que passa por Piraí (RJ). O acidente aconteceu na pista sentido São Paulo, aproximadamente 6 km depois da subida da Serra das Araras.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a vítima foi decapitada. Também estava sem documentos e não havia sido identificada até a publicação desta reportagem. Por conta do desfecho, não foi possível estimar a idade.

Ainda de acordo com a PRF, o motorista do caminhão disse não ter visto o indivíduo, tendo parado somente alguns km após a colisão e informado ter atropelado algo não identificado por ele.

O caminhoneiro foi levado para a delegacia de Piraí, onde o caso foi registrado, para prestar depoimento e, em seguida, foi liberado.

A pista ficou interditada de 23h até as 3h30 da madrugada desta sexta-feira (3) para realização de perícia e remoção do corpo, que estava estirado no acostamento. Pela manhã, não havia nenhum registro de lentidão.

