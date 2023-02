pedestres-mortos-em-rodovia-de-artur-nogueira-mudaram-rotina-na-noite-do-atropelamento;-carro-tinha-latas-de-cerveja

Motorista que atropelou Bernardo Geraldo Barbosa, de 56 anos, e Givan Pereira dos Santos, de 48, não parou para prestar socorro. Vítimas tinahm mudado rotina de caminhada da manhã para a noite, quando foram atropelados. Duas pessoas morrem atropeladas em rodovia de Artur Nogueira

Os dois pedestres mortos no acostamento da Rodovia Prefeito Aziz Lian (SP-107), que liga a cidade a Holambra (SP), eram vizinhos, amigos e costumavam fazer caminhada juntos. Bernardo Geraldo Barbosa, de 56 anos, e Givan Pereira dos Santos, de 48, tinham costume de sair de casa de manhã e mudaram a rotina na noite do atropelamento, nesta quarta-feira (8).

“Tudo o que ele ia fazer era com esse amigo dele. A rotina dele era sempre de manhã, e ontem ele resolveu fazer à noite. Aí, aconteceu esssa tragédia com ele”, disse Rosane Barbosa, esposa de Bernardo, nesta quinta-feira (9).

O motorista do carro envolvido no acidente trafegava no sentido de Artur Nogueira quando invadiu a pista contrária e atingiu os dois homens. O condutor fugiu sem prestar socorro. O veículo foi localizado em uma estrada de terra próximo ao local, com latas de cerveja no interior.

Latas de cerveja foram encontradas dentro do carro que atropelou e matou dois homens em Artur Nogueira

Reprodução/EPTV

A irmã de Bernardo, Rose, disse que recebeu um áudio dele no celular minutos antes do acidente. Foi uma das últimas pessoas a ter contato com ele. “Acredito que ele estava se despedindo de mim. […] Meu irmão era uma pessoa boa, trabalhador, maravilhoso”.

“Agora nós tamo [sic] indo embora. Parou a chuva. Agora tô quase chegando em casa. Daqui uns dez minutinhos eu chego”, disse o homem na mensagem.

Bernardo Geraldo Barbosa, de 56 anos, morreu atropelado no acostamento em rodovia de Artur Nogueira

Reprodução/EPTV

O acidente foi por volta de 20h na altura do Km 38, e será investigado pela Polícia Civil de Engenheiro Coelho (SP), que ainda busca identificar quem era o motorista que fugiu. A família pede por justiça e pela responsabilização do condutor do veículo.

“Não é justo uma pessoa estar fazendo uma caminhada, não é nem pelo corpo bonito, é pela saúde, a pedido do médico. E de repente vem um indivíduo e matar duas pessoas, tirar a vida de uma pessoa inocente e ficar por isso mesmo.”, disse a irmã.

“Ele não enterrou só o Bernardo. Ele enterrou o filho, ele enterrou irmã, irmão, meu pai, a família inteira. Que a justiça seja feita”, completou Rose.

O sepultamento de Bernardo ocorreu em Holambra nesta quinta-feira. Informações sobre o velório de Givan não foram divulgadas.

Givan Pereira dos Santos, de 48 anos, morreu atropelado no acostamento de rodovia em Artur Nogueira

Reprodução/EPTV

Vittorio Rienzo