Pedido de casamento? Mensagem em bandeira gigante que caiu de balão em Campinas intriga moradores

Moradores que estavam no local onde o pano caiu especulam o que estava escrito. Objeto caiu no telhado e atingiu uma quadra. Ninguém ficou ferido e as crianças foram retiradas em segurança. Bandeira cai de balão, atinge telhado de creche e pega fogo em Campinas

Pedido de casamento? Aniversário? A mensagem na bandeira gigante que estava presa a um balão e caiu em uma escola infantil intrigou moradores do bairro Jardim das Oliveiras, em Campinas (SP).

Imagens recebidas pela EPTV, afiliada da TV Globo, mostram o rosto de uma mulher na bandeira. Em uma das fotos é possível ver as letras “fer”, o que pode indicar se tratar do nome Fernanda.

Pessoas que testemunharam a queda e foram ouvidas pela produção da EPTV confirmaram que havia algo escrito na bandeira, mas não conseguiram ler com nitidez. Veja no vídeo acima.

Bandeira gigante que estava em balão caiu e pegou fogo em Campinas

Johnny Inselsperger/EPTV

No local, moradores especulavam se a mensagem seria um pedido de casamento ou felicitações de aniversário. Não houve, até esta publicação, confirmação.

A manicure Mariana Gabrieli trabalha em frente ao local da queda e afirma que não conseguiu identificar o que estava escrito. “A gente estava lá atendendo, o pessoal começou a subir em cima da casa e foi a hora que a gente só ouviu o barulho”.

“A gente ouviu o barulho, saiu e tinha um monte de motoqueiro aqui na frente. Apavorante, apavorante”, disse a manicure.

Um pintor que trabalhava em uma casa também não conseguiu identificar o que estava escrito. A vizinha da escola onde a bandeira caiu também viu que havia algo escrito, mas o vento forte deixou a bandeira retorcida e, como ela queimou, não foi possível identificar.

O Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar (PM) estiveram no local. Sargento do Corpo de Bombeiros, Renato Soutello afirmou que a bandeira queimou ao ser atingida por uma cerca elétrica.

“Durante a vistoria foi verificado que as chamas acabaram queimando a rede de proteção, mas nenhuma criança ou funcionário da creche se machucou”, afirmou.

O g1 questionou a Polícia Militar (PM) se algum suspeito foi identificado ou se alguma testemunha ouvida pelos agentes de segurança conseguiu identificar o que estava escrito. A reportagem será atualizada quando houver retorno.

Os responsáveis pela soltura do balão foram até o local, mas, quando perceberam a chegada da Polícia Militar, fugiram. Vídeos encaminhados à reportagem mostram muita correria e sustos de pedestres e motociclistas no momento da queda.

A Lei de Crimes Ambientais estabelece, no caso de condenação, pena de um a três anos de prisão ou multa para quem fabrica, vende, transporta ou solta balões que possam provocar incêndios em áreas rurais ou urbanas.

Situação gerou tumulto

Balão cai em telhado de escola infantil e causa confusão em Campinas

A bandeira sobrevoou a região da escola, caiu no telhado e pegou fogo. O incidente provocou muita correria.

A bandeira, depois de cair no telhado, atingiu uma quadra com tela e um campinho de grama sintética da escola. Os próprios funcionários apagaram o fogo. Quando o Corpo de Bombeiros chegou ao local, as chamas já haviam sido controladas.

A faixa foi desprendida e ficou totalmente destruída pelo fogo. Após o incidente, o balão continuou sobrevoando a região.

As crianças foram retiradas da escola pelos fundos e as aulas na unidade não foram canceladas.

Balão cai em escola de Campinas

Arquivo pessoal

Balão caiu em escola de Campinas

Johnny Inselsperger/EPTV

VÍDEOS: saiba tudo sobre Campinas e Região

i

Veja mais notícias da região no g1 Campinas

valipomponi