Pedreiro é executado a tiros dois dias após ser pai em Natal

Crime aconteceu na tarde de sábado (25) no conjunto Santarém, Zona Norte de Natal. Homem foi executado a tiros na entrada de vila de casas na Zona Norte de Natal

Um pedreiro de 34 anos foi morto a tiros quando chegava em casa, na tarde deste sábado (25), no conjunto Santarém, Zona Norte de Natal. O homem havia se tornado pai dois dias antes.

O crime aconteceu em uma vila de casas onde a vítima morava com a esposa, na rua Taraucá.

Segundo a polícia, dois criminosos encapuzados chegaram ao local em um caro branco. O veículo ficou parado na rua e os criminosos aguardaram Kleiton Rodrigues da Silva chegar em casa.

Com a aproximação da vítima, os assassinos abordaram o homem, o levaram até a entrada da vila e o executaram a tiros.

Agentes do Instituto Técnico-Científico de Perícia (Itep) encontraram cápsulas espalhadas pelo chão – um indício de que os atiradores usaram uma pistola. As cápsulas foram recolhidas para perícia.

Câmeras de segurança de imóveis da rua podem ter gravado o crime, segundo a Polícia Civil, que colheu material para investigação.

Os assassinos fugiram após o crime e nenhum suspeito foi preso.

