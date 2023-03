pedreiro,-vendedor-e-mais:-sine-em-rr-oferta-116-vagas-de-emprego-nesta-quinta-feira-(30)

Atendimento do Sine fica no Centro de Atendimento ao Cidadão (Ceac) e funciona no horário das 7h30 às 13h30. Vaga de pedreiro é ofertada pelo Sine em Roraima

John Pacheco/G1

Sistema Nacional de Emprego (Sine) em Roraima oferta 116 novas vagas de trabalho em diferentes áreas de atuação nesta quinta-feira (30).

Para concorrer a uma vaga o candidato deve fazer o cadastro no sistema de emprego no Centro de Atendimento ao Cidadão (Ceac), localizado na rua Pavão, 206, bairro Mecejana, zona Oeste de Boa Vista.

É necessário apresentar a carteira de identidade, CPF, carteira de trabalho, currículo e comprovante de residência atualizado. Aqueles que têm cursos na área que deseja concorrer, podem levar os certificados para compor o cadastro. O atendimento ocorre das 7h30 às 13h30.

Veja as vagas abaixo:

Analista de logística. Requisitos: experiência comprovada na carteira, realizar carga e descarga dos veículos de rota, cuidando da preservação e condicionamento do produto ou material dentro do tempo planejado, a fim de garantir produtividade na movimentação, abastecer e reabastecer a área de picking, com produtos acabados, executar carga e descarga nas carretas de transferências ou de fornecedores/revenda, utilizando empilhadeiras, manter linhas de produção abastecidas com vasilhames e pallets e ensino médio completo. – 1 vaga;

Analista de marketing. Requisitos: experiência comprovada na carteira, habilidades e conhecimentos em gerenciar redes sociais, habilidades com designer gráfico, habilidades das ferramentas adobe, disponibilidade de horário e ensino superior. – 1 vaga;

Analista de recursos humanos. Requisitos: experiência comprovada na carteira, formação bacharel em contabilidade ou áreas afins, disponibilidade de horário e ensino superior completo. – 1 vaga;

Contramestre fluvial. Requisitos: experiência comprovada na carteira, experiência na área, boa comunicação, facilidade para trabalhar em equipe, disponibilidade de horário e ensino médio completo. – 1 vaga;

Eletricista. Requisitos: experiência comprovada na carteira, curso na área, cnh (b), rede de distribuição de alta e baixa tensão, nr10, nr35 e sep, disponibilidade de viagens, (vaga para o município: amajari) e ensino médio completo. – 1 vaga;

Instalador de alarmes. Requisitos: experiência comprovada na carteira, técnico instalador de equipamentos de gps, experiência em elétrica de (motos, linha leve, linha pesada), experiência na função, comprometido, responsável e ensino fundamental completo. – 1 vaga;

Mecânico de manutenção de máquinas. Requisitos: experiência comprovada na carteira, cursos na área , mecânica básica, cnh (b) e ensino médio completo. – 1 vaga;

Operador de empilhadeira. Requisitos: experiência comprovada na carteira, realizar carga e descarga dos veículos de rota, cuidando da preservação e condicionamento do produto ou material dentro do tempo planejado, a fim de garantir produtividade na movimentação, abastecer e reabastecer a área de picking, com produtos acabados, executar carga e descarga nas carretas de transferências ou de fornecedores/revenda, utilizando empilhadeiras, manter linhas de produção abastecidas com vasilhames e pallets e ensino médio completo. – 1 vaga;

Publicitário. Requisitos: experiência comprovada na carteira, habilidades em: produção audiovisual, design, fotografia, redação, foco em resultado e disponibilidade de horário e ensino superior. – 1 vaga;

Secretária (o) executiva (o). Requisitos: experiência comprovada na carteira, experiência na área, informática avançada, responsável, boa comunicação, prestativo, ágil e ensino superior completo (técnico em secretariado). – 1 vaga;

Técnico em fibras ópticas. Requisitos: experiência na carteira, ter experiência na área de fibra óptica, CNH B, disponibilidade de horário e ensino médio completo. – 3 vagas;

Técnico mecânico. Requisitos: experiência na carteira, experiência vasos de pressão, mecânica em geral, eletromecânica e ensino médio completo. – 1 vaga;

Vidraceiro. Requisitos: experiência comprovada na carteira, possuir facilidade de aprender e ensino fundamental completo. – 7 vagas;

Almoxarife(vaga exclusiva para pessoas com deficiência). Requisitos: experiência comprovada na carteira, conhecimento em informática básica, laudo atualizado e ensino médio completo. – 2 vagas

Analista de suporte técnico(vaga exclusiva para pessoas com deficiência). Requisitos: experiência comprovada na carteira , conhecimento de informática básico , laudo atualizado e ensino médio. – 1 vaga

Auxiliar administrativo I (vaga exclusiva para pessoas com deficiência). Requisitos: experiência informal, informática básica, disponibilidade de horário e ensino médio completo. – 1 vaga;

Auxiliar administrativo II (vaga exclusiva para pessoas com deficiência). Requisitos: experiência informal, conhecimento de informática, ter disponibilidade para morar em São João da Baliza ou morar nas proximidades e ensino médio completo. – 1 vaga;

Auxiliar administrativo III (vaga exclusiva para pessoas com deficiência). Requisitos: experiência comprovada na carteira , conhecimento em informática básica , laudo atualizado e ensino médio. – 2 vagas;

Auxiliar de limpeza I (vaga exclusiva para pessoas com deficiência). Requisitos: experiência informal, disponibilidade de horário e ensino fundamental completo. – 2 vagas

Auxiliar de limpeza II (vaga exclusiva para pessoas com deficiência). Requisitos: experiência informal e ensino fundamental completo. – 10 vagas

Auxiliar de operação I (vaga exclusiva para pessoas com deficiência). Requisitos: sem experiência, laudo médico e ensino fundamental completo. -1 vaga;

Auxiliar de operação II (vaga exclusiva para pessoas com deficiência). Requisitos: experiência informal, pontual, comunicativo, responsável e ensino médio completo. – 2 vagas;

Carpinteiro (vaga exclusiva para pessoas com deficiência). Requisitos: experiência comprovada na carteira, disponibilidade de horário e ensino fundamental completo. – 1 vaga;

Consultor de vendas (vaga exclusiva para pessoas com deficiência). Requisitos: sem experiência, disponibilidade para trabalhar em loja de departamento em shopping e ensino médio completo. – 1 vaga;

Empacotador I (vaga exclusiva para pessoas com deficiência). Requisitos: experiência com atendimento, será em diferencial conhecimento em materiais de construção e/ou materiais elétricos e ensino médio completo. – 1 vaga;

Empacotador II (vaga exclusiva para pessoas com deficiência). Requisitos: sem experiência, documentação em dias, disponibilidade de horário e ensino fundamental completo. – 2 vagas;

Empacotador III (vaga exclusiva para pessoas com deficiência). Requisitos: experiência informal e ensino médio. – 10 vagas;

Motorista de caminhão (vaga exclusiva para pessoas com deficiência). Requisitos: experiência comprovada na carteira, carteira de motorista (d) ou superior atualizado,(mopp) atualizado e ensino fundamental completo. – 1 vaga;

Oficial de serviços gerais I (vaga exclusiva para pessoas com deficiência). Requisitos: experiência informal, disponibilidade de horário e ensino médio completo. – 3 vagas;

Oficial de serviços gerais II (vaga exclusiva para pessoas com deficiência). Requisitos: sem experiência, more próximo ao bairro nova cidade, disponibilidade de horário e ensino fundamental completo. – 1 vaga;

Oficial de serviços gerais III (vaga exclusiva para pessoas com deficiência). Requisitos: experiência comprovada na carteira, disponibilidade de horário e ensino fundamental completo. – 1 vaga;

Oficial de serviços gerais IV (vaga exclusiva para pessoas com deficiência). Requisitos: experiência informal, disponibilidade de horário e ensino médio completo. – 2 vagas;

Oficial de serviços gerais V (vaga exclusiva para pessoas com deficiência). Requisitos: experiência informal, disponibilidade de horário e ensino médio completo. – 3 vagas;

Oficial de serviços gerais VI (vaga exclusiva para pessoas com deficiência). Requisitos: experiência informal, conhecimento em práticas agrícolas, ter disponibilidade para morar em São João da Baliza ou morar nas proximidades e ensino fundamental completo. – 1 vaga;

Operador de caixa I (vaga exclusiva para pessoas com deficiência). Requisitos: experiência informal, disponibilidade de horário e ensino fundamental completo. – 10 vagas;

Operador de caixa II (vaga exclusiva para pessoas com deficiência). Requisitos: experiência comprovada na carteira, experiência com atendimento, será um diferencial conhecimento em materiais de construção e/ou materiais elétricos e ensino médio completo. – 1 vaga;

Operador de caixa III (vaga exclusiva para pessoas com deficiência). Requisitos: sem experiência, conhecimento básico em informática, disponibilidade de horário e ensino médio completo. – 3 vagas;

Pedreiro (vaga exclusiva para pessoas com deficiência). Requisitos: experiência comprovada na carteira, disponibilidade de horário e ensino fundamental completo. – 1 vaga;

Pintor de obras (vaga exclusiva para pessoas com deficiência). Requisitos: experiência comprovada na carteira, disponibilidade de horário e ensino fundamental completo. – 1 vaga;

Repositor – em supermercados I (vaga exclusiva para pessoas com deficiência). Requisitos: experiência informal e ensino médio. – 10 vagas;

Repositor – em supermercados II (vaga exclusiva para pessoas com deficiência). Requisitos: experiência informal, proativo, em busca de novas oportunidades, disponibilidade de horário e ensino médio completo. – 18 vagas;

Repositor de mercadorias (vaga exclusiva para pessoas com deficiência). Requisitos: experiência informal, disponibilidade de horário e ensino médio completo. – 1 vaga;

Servente de obras (vaga exclusiva para pessoas com deficiência). Requisitos: experiência informal, disponibilidade de horário e ensino fundamental completo. – 1 vaga;

Vendedor interno (vaga exclusiva para pessoas com deficiência). Requisitos: experiência comprovada na carteira, experiência com atendimento, será um diferencial conhecimento em materiais de construção e/ou materiais elétricos e ensino médio completo. – 1 vaga;

valipomponi