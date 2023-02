Peixe com vinagrete de pequi é um prato bem brasileiro e surpreende pelo sabor; aprenda

Chef de cozinha Tadeu Reis ensinou o passo a passo da receita. Culinária #013: Peixe com vinagrete de pequi é um prato bem brasileiro; aprenda

Leves e saborosos, os peixes grelhados viram uma ótima opção de proteína para os dias mais quentes do ano. Molhos e acompanhamentos diferentes podem deixar o prato ainda mais gostoso. Por isso, o chef de cozinha Tadeu Reis preparou um peixe pargo grelhado com um vinagrete de pequi, que traz um sabor especial à receita (confira detalhes abaixo).

CLIQUE AQUI E VEJA TODAS AS RECEITAS DO G1 SANTOS

O Culinária #013 está na Temporada de Verão, com receitas leves, refrescantes e lindos cenários da Baixada Santista.

Em entrevista ao g1, o chef de cozinha Tadeu Reis, do restaurante O Farol, em Guarujá, no litoral de São Paulo, disse que o segredo do sabor de um bom peixe é o preparo. Nessa receita, que leva o vinagrete de pequi, ele utilizou o peixe sargo, pescado no litoral paulista.

Porém, ele explica que a receita pode ser feita com outros tipos de peixes, como tilápia, robalo ou linguado. O chef não recomenda fazer a preparação com a sardinha.

Peixe com vinagrete de pequi é um prato bem brasileiro e surpreendente pelo sabor

Mariane Rossi/g1

Para começar, o chef rega a frigideira com um fio de azeite e deixa grelhar dos dois lados. Ele explica que o tempo de cozimento depende do tamanho da posta.

Com o peixe grelhado, é a vez de preparar o vinagrete. O primeiro passo é deixar todos os ingredientes bem picados. Em seguida, é só misturá-los em uma tigela. Segundo o chef, quanto mais tempo o vinagrete ficar apurando, melhor o sabor.

Para servir, basta cobrir o peixe grelhado com o vinagrete. Reis também recomenda apresentar um arroz branco para acompanhar o prato (veja a receita completa em vídeo, no início da reportagem, ou em texto abaixo).

Chef Tadeu Reis em entrevista à jornalista Mariane Rossi, do g1

Danilo Santos

Confira a receita:

Ingredientes

Vinagrete de pequi

Dois tomates médios picados em cubos

1 cebola média picada

1 vidro de pequi em conserva – 140 gramas drenado

1/2 xícara de salsinha bem picada

100 ml de azeite

50 ml de vinagre

Sal e pimenta do reino a gosto

Peixe

Duas postas de peixe de 250 gramas cada

1 dente de alho bem picado

Sal

Modo de preparo

Em uma frigideira quente, coloque um fio de azeite e grelhe o peixe em ambos os lados.

Para fazer o vinagrete, em uma tigela, misture todos os ingredientes. Se necessário, corte o pequi em conserva em pedaços menores.

Acrescente mais azeite e vinagre ao vinagrete, tempere com sal e pimenta a gosto e deixe apurar.

Após grelhar o peixe, coloque-o em uma travessa e cubra com o vinagrete de pequi. Sirva em seguida.

Bom apetite!

Peixe com vinagrete de pequi é um prato bem brasileiro e surpreende pelo sabor

Mariane Rossi/g1

Peixe com vinagrete de pequi é um prato bem brasileiro e surpreende pelo sabor

Mariane Rossi/g1

Mata