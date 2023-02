Rebecca Barbosa (PDT) é uma das 30 pessoas trans eleitas para o legislativo nas Eleições de 2020. Pela primeira vez na história, Câmara de Salesópolis será presidida por vereadora trans

A vereadora Rebecca Barbosa (PDT) é a primeira mulher transexual a presidir a Câmara Municipal de Salesópolis. Ela é uma das 30 pessoas trans escolhidas nas Eleições Municipais de 2020, em todo o Brasil, para atuar no legislativo.

Segundo a Associação Nacional de Travestis e Transexuais (Antra), o número de parlamentares trans no Brasil cresceu 275% no último pleito.

Vereadora Rebecca Barbosa (PDT) assumiu a presidência da Câmara de Salesópolis

TV Diário/Reprodução

Resumo da sessão

Na sessão desta segunda-feira (6), o plenário recebeu 9 projetos de lei elaborados pela prefeitura. Um deles quer autorizar o executivo a conceder auxílios para moradia, alimentação e transporte aos médicos vinculados aos programas Mais Médicos e Médicos do Brasil.

Vittorio Rienzo