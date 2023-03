Aves da espécie coleirinho-papa-capim estavam presas em gaiolas e o homem, de 45 anos, foi autuado em R$ 1,5 mil nesta segunda-feira (6), no Residencial Universitário. Pela segunda vez, homem é multado por manter pássaros silvestres nativos em cativeiro, em Presidente Prudente (SP)

Polícia Militar Ambiental

Um homem, de 45 anos, foi multado em R$ 1,5 mil por manter três pássaros silvestres da espécie coleirinho-papa-capim (Sporophila caerulescens) em cativeiro, no bairro Residencial Universitário, em Presidente Prudente (SP), nesta segunda-feira (6).

À Polícia Militar Ambiental, o morador disse que não possuía autorização para criar as aves em gaiola, motivo pelo qual já havia sido multado anteriormente.

Os agentes, então, elaboraram um auto de infração ambiental no valor de R$ 1,5 mil contra o homem “por manter em cativeiro espécimes da fauna silvestre nativa, sem autorização do órgão ambiental competente”.

A multa é baseada no artigo 25, parágrafo 3º, inciso lll da Resolução SIMA nº 05/2021, que dispõe sobre “quem vende, expõe à venda, exporta ou adquire, guarda, tem em cativeiro ou depósito, utiliza ou transporta ovos, larvas ou espécimes da fauna silvestre, nativa ou em rota migratória, bem como produtos e objetos dela oriundos, provenientes de criadouros não autorizados, sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade ambiental competente ou em desacordo com a obtida”.

De acordo com a polícia, por apresentarem sinais de que foram capturadas recentemente na natureza, as aves foram soltas e as gaiolas destruídas.

VÍDEOS: Tudo sobre a região de Presidente Prudente

Veja mais notícias em g1 Presidente Prudente e Região.

Vittorio Ferla