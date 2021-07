pelle,-capelli-e-unghie-rovinate?-ecco-cosa-devi-mangiare

Se ti ritrovi la pelle, i capelli e le unghie rovinate, i tuoi problemi che riguardano il benessere, sono legati all’alimentazione. Ecco cosa devi mangiare per riacquistare punti a livello estetico

Cosa mangiare quando abbiamo capelli, pelle e unghie rovinate?

Non sempre appariamo al 100% della nostra bellezza, anzi…. Spesso ci ritroviamo con unghie deboli, capelli sfibrati e per niente sani, e pelle spenta, che ci fa apparire cupe. Solitamente, colleghiamo questi avvenimenti allo stress, o alla poca cura di noi stesse, ma non sempre è così.

La bellezza viene da dentro si sa, ma alcune pecche estetiche che ci colpiscono all’improvviso, non ci fanno vivere serenamente. Come molte cose della vita, anche questi inestetismi estetici sono legati all’alimentazione.

Ebbene, ci sono alimenti che bisogna assolutamente assumere, per apparire belle, ma soprattutto avere un aspetto sano. Cerchiamo di capire insieme, cosa mangiare per rimediare a pelle, capelli e unghie rovinate.

Cosa mangiare quando si ha pelle, capelli e unghie rovinate: proteine

Le proteine si sa, sono indispensabili per una dieta equilibrata. Queste, però, sono davvero fondamentali per il rinnovamento delle cellule e quindi fonte di beneficio per pelle, capelli e unghie.

Per fortuna, possiamo trovarle sia nei cibi di origine vegetale che animale, quindi carne, pesce, legumi, latticini, e uova sono da assumere regolarmente.

Leggi anche-> Unghie gialle, come sbiancarle: tutti i rimedi naturali

Lo zinco è fondamentale per il benessere dei capelli e della pelle

Ci sono alcuni organi che non funzionano perfettamente, se c’è carenza di zinco. A risentirne ne è soprattutto il cuoio capelluto. La mancanza di questo oligoelemento può causare anche dermatite e alopecia.

I cibi più ricchi di zinco sono gli spinaci, legumi, gli arachidi, formaggi, cereali e carne e pesce.

Cosa assumere con le unghie fragili: il selenio

Se le unghie hanno un colore troppo trasparente, e tendono a spezzarsi facilmente, vuol dire che sono molto deboli, e che quindi abbiamo una carenza di Selenio. La mancanza di questo minerale porta anche ad un’ alterazione del colore dei capelli.

Il selenio lo ritroviamo nel latte e latticini, ma anche carne, pesci, crostacei e molluschi

Ecco cosa mangiare se soffri di indebolimento ai capelli: alimenti con Biotina

La Biotina, o vitamina H, è fondamentale per avere i capelli e la pelle sana, perché la sua carenza provoca alopecia e dermatite.

Cosa mangiare quando abbiamo capelli, pelle e unghie rovinate?

Si trova in quasi tutti gli alimenti, ma soprattuto nel parmigiano